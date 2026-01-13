Lidia González 13 ENE 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha pasado por complicados momentos de salud últimamente y revela la dolencia que piensa que sufre

Oriana Marzoli ha querido compartir con sus seguidores un tema por el que está bastante preocupada. Por ello, después de tomar una importante decisión sobre su relación con Facundo González, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla del problema de salud que podría estar padeciendo. La influencer se sincera frente a las cámaras y explica el momento que está viviendo. ¡No te pierdas todo lo que cuenta para Mediaset Infinity!

“Tengo un problema y estoy segura de que me lo van a diagnosticar”, se sincera la creadora de contenido frente a su pareja. La influencer ha pasado por algunos momentos complicados de salud últimamente por la que ha tenido que someterse a una prueba médica. Aunque no consigue dar con una respuesta clara, está convencida de lo que le sucede y no ha dudado en decirlo públicamente.

“Tengo todos los síntomas, es horrible”, confiesa la influencer visiblemente afectada por lo que está viviendo. Aunque intenta tomarse las cosas con humos, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta todas las señales que apuntan a la dolencia que piensa que padece. Bajo la atenta mirada de su novio, quien está a su lado en todo momento para apoyarla, la creadora de contenido se sincera.

Sin embargo, Oriana Marzoli no solo ha compartido, nuevamente, con sus seguidores como se encuentra a nivel de salud, sino que también ha querido hablar claro sobre su faceta más personal y uno de los grandes propósitos que quiere cumplir. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla de sus planes de mudarse con Facundo González y, honesta como siempre, confiesa el principal requisito que tiene que cumplirse para que esto suceda.

Oriana Marzoli comparte algunos momentos muy especiales de su último viaje con Facundo González antes de volver a la rutina y ha respondido a algunas de las preguntas más repetidas de sus seguidores. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla de su estado de salud después de haber estado sufriendo fuertes dolores en los últimos meses y se sincera sobre los importantes pasos que quiere dar con su pareja. ¡No te pierdas todas las novedades de la influencer, en ‘Algo pasa con Oriana’, para Mediaset Infinity!