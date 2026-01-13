Lidia González 13 ENE 2026 - 12:08h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica que su hijo Río todavía no es consciente de su nueva situación familiar

Patri Pérez no solo tiene que lidiar con la recuperación de su parto y todo lo que ello conlleva, como el desgarro de segundo grado que sufrió, sino que tiene que hacer frente a su doble maternidad. Además de sincerarse sobre su estado físico tras dar a luz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo está viviendo su hijo Río el nacimiento de Cala. La influencer tenía gran preocupación sobre este tema y se abre en canal para explicarlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha sincerado respecto a lo sobrepasada que se encuentra, en algunas ocasiones, por tener que hacer frente a una doble maternidad y mantener en buen estado su casa. Una situación que, unido a su recuperación por el desgarro de segundo grado que tiene, se le está haciendo cuesta arriba: “Me está costando gestionar la situación”. Sin embargo, hay otro factor muy importante que tiene que tener en cuenta.

Especialmente, el hecho de tener un hijo de casi dos años y una recién nacida es algo que le está generando mucho más esfuerzo de lo que pensaba: “A veces tengo la casa hecha un cuadro”. Pero lo cierto es que su pequeño todavía no es muy consciente de la nueva situación tras la llegada de su hermana: “Le cuesta entender que mamá tiene que dedicarse a estar con Cala”. Además, la influencer se sincera sobre el periodo que está viviendo con su hijo mayor: “Está en época de rabietas máximas”.

Patri Pérez está viviendo un momento muy especial de su vida tras la llegada de Cala, su segunda hija en común con Lester Duque, pero lo cierto es que también está siendo estresante en ciertos aspectos. Sin embargo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido sincerarse con sus seguidores y cuenta cómo está llevando su postparto. La influencer desvela si está siendo más fácil que el de su hijo Río y habla de todos los detalles.

Patri Pérez regresa, una vez más, para contarlo todo sobre el momento que vive tras dar a luz a su hija Cala. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo habla sobre cómo está viviendo este gran momento su hijo Río, sino que también habla de su recuperación sexual tras el parto o si le preocupa volver a su estado físico anterior al embarazo. ¡Descubre todo lo que ha contado para ‘Renaciendo’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity!