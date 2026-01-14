Lorena Romera 14 ENE 2026 - 11:01h.

Estela Grande ha comunicado una feliz noticia relacionada con su embarazo gemelar. Después de sus últimos ingresos en las últimas semanas y de haberle diagnosticado preeclampsia, la modelo de 31 años ha sorprendido a legión de seguidores de Instagram con esta última hora, que supone para ella un motivo de alegría. Lo ha hecho a través de sus stories, donde ha estado haciendo partícipes a los que la siguen de todas las novedades relacionadas con su salud.

La que fuera concursante de 'GH VIP' está viviendo una recta final de su embarazo de lo más convulsa. A finales del pasado año, cuando acudía a una revisión ginecológica, los médicos decidían dejarla ingresada. Un ingreso que se prolongaba durante siete días. Poco después, tras una nueva cita con su ginecóloga y con el equipo de alto riesgo del hospital, la pareja de Juan Iglesias volvía a ser hospitalizada.

En esta ocasión, le habían diagnosticado preeclampsia, "una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y daño en órganos", tal y como apuntan desde la web especializada, Mayo Clinic. "Se desencadena en la placenta y afecta a mis órganos vitales y al crecimiento de los bebés. Me dejaron ingresada para controlar la tensión y ver los niveles de la preeclampsia, ya que la única solución es terminar el embarazo y ellos siguen siendo pequeñitos", contaba la creadora de contenido en sus redes.

Ahora, la última hora sobre su estado de salud es muy diferente a todo esto. La madrileña ha alegrado a sus seguidores con una feliz noticia con la que, por fin, puede respirar tranquila. Al menos unos días. "Hoy tenía revisión otra vez y esta vez... no hemos acabado en urgencias. Estoy tan feliz que hemos salido a comer para celebrar que estamos un día más cerca de la fecha programada", ha contado la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP', que hace apenas unas horas desvelaba la decisión de sus médicos: adelantar la fecha prevista de parto.

"Hemos adelantado la fecha de la cesárea, así que esperamos llegar a ella", ha señalado la modelo, que está en tratamiento para regular los niveles de la preeclampsia, tomándose pastillas, controlando la tensión y pendiente a los síntomas: "dolor de cabeza, visión borrosa o dolor de estómago agudo".