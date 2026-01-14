Celia Molina 14 ENE 2026 - 12:04h.

El actor y cantante murió el pasado 25 de noviembre de 2025, tras ser encontrado inconsciente en su domicilio habitual

Casi dos meses después, la autopsia ha revelado que falleció por los efectos del fentanilo, la metanfetamina y la lidocaína

Casi dos meses después de su fallecimiento, la autopsia ha revelado la causa de la muerte de Ethan Browne, hijo del cantante ocho veces nominado a los Grammy, Jackson Browne. El pasado 25 de noviembre, la cuenta de este laureado artista anunció la muerte del también cantante y actor, por motivos que no se especificaron en su momento. "Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia. No hay más detalles disponibles en este momento", decía el comunicado.

El actor y modelo murió por los efectos del fentanilo, la metanfetamina y la lidocaína, según informó el pasado martes 13 de enero el médico forense del condado de Los Ángeles. La muerte de Ethan se ha considerado, por tanto, accidental. Según la Agencia Antidrogas del Departamento de Justicia de E.E.U.U (DEA), el fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado para su uso hospitalario como analgésico y anestésico. Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína y sus efectos sedantes ha causado una imparable ola de adicción en todo el país.

Su madre su suicidó con una sobredosis de barbitúricos

Según publicó 'The Hollywood Reporter' (THR), Ethan trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizrahi. También participó en la película de 1995 'Hackers', protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller. Su carrera como actor incluye trabajos en la película de 2004 'Raising Helen', protagonizada por 'Kate Hudson', y en la serie de televisión 'Birds of Prey'. En el mundo de la música, también siguió los pasos de su padre. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, 'Right Before Your Eyes', hace muy poco, en 2022.

La forma en la que murió su madre cuando él apenas tenía dos años, se ha vuelto aún más significativa ahora que se sabe que su deceso se produjo por una sobredosis de opiáceos. Solo unos meses después de que contrajera matrimonio con Jackson Browne, Phyllis Mayor se suicidó por medio de una sobredosis de barbitúricos, también un día 25 (de marzo de 1976). Justo en ese momento, el cantante se encontraba de gira y para él habrá sido un duro mazazo que su hijo haya muerto a causa de las mismas sustancias con las que su esposa se quitó la vida.

El caso de Ethan recuerda mucho al de otro actor muy querido en los Estados Unidos, Matthew Perry, quien, en octubre de 2023, murió por una sobredosis de Ketamina. En su caso - y aún habiendo hecho pública él mismo su adicción al alcohol y a las pastillas - la justicia americana persiguió a todos aquellos distribuidores de la droga que contribuyeron a que el intérprete de Chandler Bing en 'Friends' perdiera (tristemente) la vida.