Ana Carrillo 14 ENE 2026 - 17:00h.

El exconcursante de 'GH VIP' ha destapado el motivo por el que quiere casarse de nuevo con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

El enfado de Marta Peñate tras saber lo que opina Tony Spina de su anillo de matrimonio: "Pido el divorcio"

Compartir







Tony Spina ha acudido a la presentación de 'Casados a primera vista', exitoso formato que llega a Telecinco el lunes 19 de enero a las 23:00 en el que doce solteros contraen matrimonio al encontrarse en el altar con el 'match' ideal que un equipo de expertos han escogido para ellos y al que no han visto nunca previamente. El exconcursante de 'Supervivientes' nos ha confesado que sí que se casaría a primera vista porque, cuando empezó a salir con Marta Peñate, se fueron a vivir juntos al instante.

PUEDE INTERESARTE La reacción de Marta Peñate al ver a Tony Spina y a Makoke en actitud cómplice durante una fiesta

El exconcursante de 'GH VIP' y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comenzaron su relación hace cinco años, después de darse un beso en una fiesta y decidieron irse a vivir juntos; un compromiso tan grande como si hubieran oficiado una boda en opinión del italiano, que poco después le pidió matrimonio a su pareja, con la que se terminó casando en 2025 en 'Supervivientes All Stars', en una boda válida a efectos legales, pues la condición de la influencer era no tener que volver a repetir la boda en España y únicamente tener que validarla a nivel burocrático.

El italiano y la canaria se dieron el 'sí, quiero' en una playa de los Cayos Cochinos y su plan es validar ese enlace en España, aunque ahora nos ha confesado Tony en declaraciones en exclusiva a la web de Telecinco que su intención es volver a casarse con Marta porque su deseo es contraer matrimonio por la Iglesia y su enlace hondureño fue por lo civil: "Nos vamos a casar en España".

Dale play al vídeo que encabeza este artículo para escuchar las declaraciones del exconcursante de 'La casa fuerte', que también nos ha contado la Iglesia en la que le gustaría casarse y el motivo por el que es especial para él.