Claudia Martínez aclara si la casa a la que se muda con Mario González es comprada o de alquiler

Natalia Sette 15 ENE 2026 - 08:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' despeja las dudas sobre su nuevo hogar con Mario González

Claudia Martínez y sus tres propósitos para 2026 tras volver con Mario González

Compartir







Claudia Martínez ha dado un enorme paso junto a Mario González. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han sorprendido a todos sus seguidores anunciando que se van a vivir juntos un mes después de su reconciliación. Ahora, la influencer aclara si la casa a la que se muda es comprada o de alquiler.

Claudia y Mario rompieron su relación en septiembre tras más de dos años juntos. Después de pasar por un periodo complicado de idas y venidas, ambos decidieron seguir por camino separados a pesar de seguir enamorados. Esta separación no duró mucho ya que a los pocos meses anunciar su reconciliación a través de un post de Instagram.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez enseña cómo tiene el pecho un año después de su operación

Parece ser que ahora tienen las cosas más claras que nunca ya que han decidido dar uno de los pasos más importantes en una pareja: convivir juntos. Desde que compartieron la feliz noticia, sus seguidores los han bombardeado con preguntas sobre el tema y ha llegado la hora de contestarlas.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez aclara su relación con Manuel Turizo tras el revuelo causado por sus fotos juntos

La creadora de contenido comienza aclarado si la casa a la que se mudan es comprada o de alquiler. Siendo siempre honesta con su comunidad, Claudia ha respondido a la pregunta y ha explicado los motivos en profundidad. La casa es alquilada, pues aunque están convencidos de que esta vez es la definitiva, es la primera vez que van a convivir.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con el miedo dentro de saber cómo va a ser esta experiencia para ambos, los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han decidido primero irse a una casa de alquiler y ya después, si la convivencia es buena, empezar a plantearse el comprar una vivienda para ambos.

“Empiezo una nueva etapa increíble en una casa preciosa que estoy deseando enseñaros”, ha dicho Claudia emocionada a través de sus ‘stories’. Ambos han recalcado la emoción que les produce saber que han empezado esta nueva etapa de la mano, más fuertes que nunca.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Cómo han ido mostrando a través de sus redes sociales, la pareja de enamorados está ya viviendo en la casa. Aunque todavía les queda trabajo por hacer, pues la mayoría de sus cosas está todavía en cajas, no han podido evitar compartir los primeros momentos en su nuevo hogar.