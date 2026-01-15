El actor se encuentra en su mejor etapa profesional tras alzarse con el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical por su última película, 'Marty Supreme'

Timothée Chalamet atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera. A sus 30 años, el actor neoyorquino se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood. Su último triunfo llegó hace escasos días, cuando se alzó con el Globo de Oro a Mejor Actor en Comedia o Musical por su última película, 'Marty Supreme'. Sin embargo, fue durante el rodaje de ese mismo film donde el actor vivió una de las situaciones más incómodas de su trayectoria.

El propio intérprete de 'Wonka' ha sido quien ha revelado el desencuentro que protagonizó junto a otro actor de la película dirigida por Josh Safdie, en la que Chalamet interpreta a un carismático y excéntrico jugador de tenis de mesa. En una de las escenas, ambientada en un motel, el actor intentaba provocar una reacción más intensa y efusiva por parte de un actor secundario que aparecía frente a él.

"No diré quiénes, pero en esa secuencia del motel hay muchos actores no profesionales… con quienes me resulta muy emocionante trabajar, pero a veces se necesitan varias tomas para realmente sacarles algo. Uno de ellos quería que se mostrara más enfadado conmigo. Le decía a Josh: 'No se está enfadando, no se está enfadando…', porque yo intentaba sacar algo más de la escena".

Así lo ha explicado Chalamet este pasado 14 de enero a Robert Downey Jr. durante una sesión de preguntas y respuestas en el Teatro DGA de Nueva York. Lo que no esperaba el actor era que la reacción de su compañero de reparto fuera tan directa y, sobre todo, tan intimidante.

"Hice otra toma, y entonces el hombre dijo: 'Acabo de pasar 30 años en la cárcel. De verdad que no quieres meterte conmigo. No quieres verme enfadado'", ha confesado el novio de Kylie Jenner, quien se quedó totalmente descolocado al oír esas frases. "En ese momento pensé: 'Vale, creo que ya hemos llegado al límite'", ha recordado.

Chalamet ha recalcado que, tras escuchar esas palabras, se fue a hablar con el director. "Le dije a Josh: '¿Pero con quién me has puesto a trabajar, tío?'". Aunque el momento no pasó a mayores y quedó como una anécdota del rodaje, el actor ha reconocido que fue una de las experiencias más tensas que ha vivido en un set de grabación. Y es que 'Marty Supreme' ha sido precisamente una de las películas más comentadas de la temporada por ese tono entre lo excéntrico y lo realista.

Su discurso en los Globos de Oro

Más allá de esta anécdota, el momento profesional del actor no podría ser mejor. Tras ganar el Globo de Oro, emocionó a todos los allí presentes con su discurso.

"Mi padre me inculcó un espíritu de gratitud mientras crecía: 'Siempre hay que estar agradecido por lo que se tiene', me decía. Eso me ha permitido salir de la ceremonia en el pasado con las manos vacías y la cabeza alta, agradecido simplemente por estar aquí. Pero mentiría si dijera que esos momentos no han hecho que este momento sea mucho más dulce", comenzó.

También le dio las gracias al director y a los compañeros de reparto, entre los que se encuentran Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Fran Drescher y Kevin O'Leary, y terminó su discurso con las siguientes palabras: "A mis padres y a mi pareja, os quiero. Muchas gracias". El filme se estrenará en España el próximo viernes 30 de enero.