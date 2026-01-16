Natalia Sette 16 ENE 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' enseña por primera vez fotos de su época como azafata de vuelo

Adara Molinero, irreconocible antes de ser famosa: su pasado como modelo

Adara Molinero se ha sumado a la tendencia del momento, al igual que muchos otros famosos , y ha compartido fotos de ella en 2016. La exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha dudado en sacar a la luz imágenes inéditas de su pasado como azafata. Un pasado que se ha cuestionado en muchas ocasiones y que queda completamente demostrado.

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’, aunque ahora ha abandonado definitivamente los realities, se la ha considerado como la reina de los programas de entretenimiento durante muchos años. No obstante, ha tenido un pasado muy extenso antes de dedicarse a la televisión.

Modelo, vendedora ambulante y empresaria han sido algunos de los puestos que ha ocupado. Además, la madrileña ha confesado en varias ocasiones que estudió un curso para ser azafata de vuelos y ejerció de ello. Sin embargo, esta declaración ha dado siempre que hablar, pues muchos de sus seguidores no se lo terminaban de creer.

10 años más tarde, la creadora de contenido ha decidido poner fin a los rumores y demuestra a través de instantáneas que sí fue azafata de una conocida compañía aérea. “Recap de fotos de 2016!!! Mucha nostalgia”, ha puesto acompañando a estas imágenes. La expareja de Álex Guita no ha podido evitar buscar en su carrete y compartir con mucha ilusión cómo fue este año para ella.

En en el post, se ve a una Adara Molinero de 22 años dedicándose a lo que pensaba que sería su sueño: ser azafata. Sin embargo, aunque se aprecia su felicidad en esa época, el destino le tenía otro camino preparado. Poco después, la influencer fue seleccionada para entrar como concursante en ‘Gran Hermano 17’, el reality que le cambió la vida para siempre.

Ahora, retirada de la televisión y dedicándose únicamente a las redes sociales, la expareja de Rodri Fuertes recuerda con nostalgia su faceta como azafata de vuelo. “Qué bonito volver para recordar cómo empezó todo”, ha escrito también. Sin duda, la vida de la madrileña ha dado un giro de 180ºC en estos últimos 10 años, llegando a convertirse en la 'reina de los realities'.