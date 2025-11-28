Alberto Rosa 28 NOV 2025 - 18:40h.

La pareja ha coincidido en un viaje en Grecia con el que han dejado claro que su amistad sigue intacta

Javier Calvo reaparece tras su ruptura con Javier Ambrossi y aclara su relación con Guitarricadelafuente

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, los ‘Javis’, no ha parado de dar titulares en las últimas semanas. Primero, el anuncio del fin de una relación sentimental de 13 años que no pone fin al vínculo profesional. Después han llegado rumores de todo tipo, pero los ‘Javis’, han dejado claro que seguían siendo “mejores amigos” y que su relación de amistad estaba intacta.

Javier Calvo rompía hace unos días su silencio publicando un mensaje en el que aseguraba que ir al cine a ver la película ‘Los Domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa le había ayudado para abstraerse de la realidad.

Por su parte, Javier Ambrossi, tuvo unas palabras sobre las relaciones y las rupturas en la gala de los premios GQ, días después de que trascendiera la noticia. El cineasta le dedicó a su excuñado Leiva, premiado en esa gala, unas palabras en las que habló de lo sanadoras que pueden ser las rupturas:

La foto de Guitarricadelafuente en México

"Leiva llegó a nuestra vida cuando, en un concierto en 2004, le dije a mi hermana que iba a ser su novio. Y así fue. Hemos estado juntos en muchos pasos diferentes, en rupturas y, bueno, muchas veces, las rupturas son para bien", dijo, en referencia a la separación (la temporal y la definitiva) de su hermana Macarena García y el cantante (o a la suya propia). Y siempre, pasase lo que pasase, hemos sido amigos. Me parece precioso ser amigo de mi ídolo así que eres el hombre del año y el hombre de todos los años. Miguel, te quiero mucho", terminó, dándole un gran abrazo a quien fue su cuñado hasta el año 2022.

Entre tanto, también surgieron los rumores al publicar Javier Calvo una fotografía del cantante Guitarricadelafuente durante un concierto en México. Junto a la imagen, el director escribió: “Mi vida entrera”. Fue entonces cuando saltaron las alarmas y las especulaciones sobre una posible relación entre Calvo y el cantante. Un rumor que rápidamente desmintió su entorno. Guitarricadelafuente es el protagonista de la última película de Los Javis, ‘La bola negra’. A raíz de ello, el músico y los dos Javis comparten amistad.

Ahora, la trama continúa. Javier Calvo ha subido una foto a su Instagram de su exnovio, Javier Ambrossi, junto a Elena Rodríguez en Grecia. Con total conocimiento del revuelo mediático que ha tenido su ruptura y los rumores que han surgido en torno a ello, el murciano ha escrito: “La trama se complica”.

En la imagen, la compañera de Suma Content le pasa un brazo por el hombro hasta el que hace muy poco era su pareja. Además, Ambrossi lleva puesta una camiseta en la que se puede leer “I love my girlfriend” (amo a mi novia). Toda una declaración de intenciones a seguir alimentando, en clave irónica, todo el impacto que ha generado la ruptura de una de las parejas de cine más consolidadas y famosas.