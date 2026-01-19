Natalia Sette 19 ENE 2026 - 12:36h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' habla abiertamente sobre su pánico a viajar en tren

El error de Lucía Sánchez al compartir un vídeo que era para ‘mejores amigos'

Lucía Sánchez amanece con mucha ansiedad después de que su tren a Madrid fuera cancelado por el accidente de Adamuz. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela, con total sinceridad, su miedo atroz a coger trenes y explica lo mal que lo ha pasado.

El terrible accidente que ha tenido lugar en Córdoba ha dejado a la ganadora de ‘GH DÚO’ en completo shock. La influencer ha querido sincerarse con todos sus seguidores y comparte el miedo que le entró este verano a viajar en tren. “Ayer debería haber ido a Madrid por contrato pero me llamaron para decirme que esta semana no iba”, ha comenzado explicando.

Por trabajo, la gaditana viaja todos los domingos a Madrid para amanecer allí el lunes y asistir a eventos y platós. Con lo que ha pasado, la han avisado de que esta semana no subirá a la capital por precaución. “Se que no han sido los trenes de Cádiz pero se hubiese liado, si me paran en medio de la vía me da un parraque”, ha dicho nerviosa.

El problema principal para la creadora de contenido reside en que este verano, cada vez que tenía que coger un tren, le daba mucha ansiedad y ahora, con el accidente, todos sus miedo han vuelto. “Los que estáis aquí desde hace tiempo sabéis que a mi este verano me han dado ataques de ansiedad y de pánico. No sé que me entró, me iba al tren y pensaba que me iba a pasar algo, no quería cogerlo”, ha explicado con honestidad.

Aunque ya había superado este miedo, parece que con el terrible accidente todo se le ha venido encima. La influencer cuenta que, durante muchos meses, trabajó con la psicóloga para superar el estrés que le suponía viajar en este transporte. Tras mucha terapia y ejercicios de relajación, había logrado subirse al tren sin nervios, hasta ahora.

“Ya estaba yendo súper tranquila y ayer volví a sentir que no quiero ir a Madrid. Estoy en shock, en pánico, me quiero quedar en mi casa”, ha dicho a través de sus ‘stories’ de Instagram. Lucía sabe que debe coger trenes por trabajo, es algo que no puede evitar pues el núcleo principal de su trabajo se encuentra en Madrid.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que irá hoy otra vez a terapia y trabajará de nuevo su ansiedad y pánico a este medio de transporte. Lucía también lamenta las pérdidas en el accidente de Adamuz y que “es una pena muy grande” que sigan pasando cosas así.