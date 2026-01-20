Lidia González 20 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo está siendo su postparto tanto físicamente como emocionalmente

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano muestran por primera vez la cara de su bebé

Compartir







Fiama Rodríguez ha querido contar todos los detalles, tanto buenos como malos, sobre el feliz momento que está viviendo tras la llegada de su hijo Thiago. Después de explicar cómo ha cambiado su relación con Marcello Falzerano tras el nacimiento de su pequeño, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su recuperación posparto, una duda muy preguntada entre sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado!

La creadora de contenido tuvo que afrontar un complicado parto de muchas horas en la que, finalmente, fue sometida a una cesárea. Por este motivo, han sido muchas las preguntas respecto a su estado físico actual y cómo se encuentra, algo que no ha dudado en responder. “La primera semana fue la peor”, confiesa la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE Fiama Rodríguez relata el "susto" que les obligó a llevar a su bebé al hospital

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela cómo está en la actualidad y la importante decisión que tomó tras los primeros días de dar a luz: “Estaba tomando analgésicos”. Además, la influencer, que ya ha hablado anteriormente de los grandes miedos que tenía por su papel como madre, ha hablado claro sobre el punto en el que se encuentra emocionalmente.

Capítulo completo: Fiama Rodríguez anuncia su decisión sobre exponer a su hijo en redes sociales

PUEDE INTERESARTE Fiama Rodríguez se rompe al dedicarle un mensaje a su hijo

En el mundo de los creadores de contenido, está a la orden del día compartir sin ningún tipo de problema imágenes de sus hijos, un tema que genera mucha controversia. Ahora que se ha convertido en madre, Fiama Rodríguez ha tenido qué plantearse qué actitud va a tomar en este sentido. Por ello, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ anuncia su decisión sobre exponer a su hijo en redes sociales y explica todos sus motivos.

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano se sientan frente a las cámaras para presentar a Thiago, su primer hijo en común, y que sus seguidores puedan ponerle cara. Después de tanto tiempo apoyándola, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha querido compartir este momento tan especial. Además, la creadora de contenido se ha abierto en canal para hablar de sus primeras horas como madre y mandarle un mensaje muy especial a su pequeño. ¡No te lo pierdas!