Lidia González 19 ENE 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ hablan sobre el parecido de su hija Cala

Patri Pérez muestra su tripa posparto y desvela cuánto pesa tras dar a luz

Compartir







Patri Pérez y Lester Duque se sientan frente a las cámaras de mtmad para vivir un momento muy especial con el que han querido agradecer a sus seguidores el apoyo que le han brindado. Por ello, después de anunciar su reconciliación y que vuelven a estar juntos, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ presentan a su hija Cala y muestran su cara por primera vez. La pareja enseña a su pequeña, en exclusiva para mtmad, y desvelan todos sus parecidos. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en Mediaset Infinity!

A pesar de que hace ya un mes del complicado parto de la influencer, han querido esperar algo de tiempo para dar el paso de compartir la imagen de su hija públicamente. Los creadores de contenido desvelan los motivos que se esconden tras esta decisión y se sinceran al respecto: “Nos da ilusión, pero también tenemos ese miedo”.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez habla de la recuperación de su vida sexual tras el parto

Sin embargo, no pueden estar más felices por el bonito momento que están viviendo con su hija y se derriten en halagos al mirarla: “Mira qué ojazos tiene”. Lester Duque no puede evitar sonreír al mirar a su pequeña y asegura: “Es como un globito inflado”. Después de este mes en el que ambos han tenido que acostumbrarse a tener dos pequeños, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han querido explicar cómo se encuentran y cómo se reparten las tareas.

Patri Pérez y Lester Duque hablan sobre los parecidos de su hija

Aunque la pareja ha hecho algunas comparaciones respecto a cómo era su hijo Río de recién nacido, lo cierto es que han seguido profundizando sobre el tema y no han podido evitar hablar sobre los parecidos de su hija con ellos. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ tienen muy claro algunos aspectos en los que son similares y, además, han querido explicar de dónde viene el color de ojos de sus hijos.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez y Lester Luque hablan de su nueva realidad viviendo juntos

Patri Pérez y Lester Duque han dado el importante paso de mostrar públicamente a su hija Cala un mes después de su nacimiento. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ explican por qué han tardado tanto en hacerlo y no pueden evitar decir numerosos halagos sobre su pequeña. Además, se sinceran como nunca, revelando si van a seguir enseñando su imagen y hablando sobre los cólicos que ha estado padeciendo. ¡No te pierdas nada de lo que han contado en ‘Renaciendo’, su canal de mtmad, disponible en Mediaset Infinity!