Lidia González 19 ENE 2026 - 15:15h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan cómo está siendo el reparto de tareas con sus dos hijos pequeños

Patri Pérez confiesa cómo está viviendo su hijo Río el nacimiento de Cala

Patri Pérez y Lester Duque están muy emocionados por poder estar en casa junto a sus dos pequeños, pero han admitido que no es todo tan bonito como parece. Por ello, después de mostrar la cara de su hija Cala, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se sinceran sobre lo complicado que está siendo afrontar una doble paternidad. Los influencers hablan claro sobre la situación que están viviendo y lo han compartido con sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“La cosa está chunga”, comienza explicando el creador de contenido al hablar de lo difícil que se les está haciendo. La influencer, quien se ha sincerado sobre su agobio por la recuperación de su vida sexual tras el parto, asegura con una risa nerviosa: “Estamos sobreviviendo”. Lester desvela quién se está ocupando del cuidado de sus hijos: “Cuando no llora el uno llora el otro”.

“Estamos flipando en colores”, asegura el canario al tratar de explicar lo duro que es tener a dos hijos pequeños. Los que fueran concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan cómo está siendo el reparto de tareas ahora que se encuentran en esta situación. “El enano está dando el triple de trabajo que Cala”, afirma el creador de contenido.

Capítulo completo: Patri y Lester confiesan si van a exponer a su hija Cala en redes sociales

Una de las principales preguntas a las que han querido contestar después de enseñar la cara de su pequeña ha sido respecto al futuro de sus apariciones públicas. Patri Pérez y Lester Duque confiesan si van a exponer a su hija Cala en redes sociales o si van a mantener su privacidad. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan todos los motivos que se esconden tras esta decisión y explican por qué han tardado tanto tiempo en compartir la imagen de su hija.

Patri Pérez y Lester Duque se han sentado frente a las cámaras de mtmad para compartir un momento muy especial al mostrar, por primera vez, la cara de su hija Cala. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ se han sincerado al respecto y no han dudado en sacarle los primeros parecidos a su pequeña. Además, los creadores de contenido aclaran el motivo por el que sus dos hijos tienen los ojos azules, a pesar de que ellos no. ¡No te pierdas nada de lo que han contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity