19 ENE 2026 - 13:12h.

La modelo ha hecho un llamamiento para dar con el paradero de la hermana de su amiga tras el accidente de trenes en Adamuz

Incertidumbre y angustia entre los familiares que siguen sin señales de vida de sus seres queridos tras el accidente de trenes en Adamuz

Jessica Bueno ha utilizado sus redes para lanzar un mensaje urgente tras el descarrilamientos de dos trenes en Adamuz, Córdoba, cuyos datos provisionales ascienden a 39 muertos y más de 100 heridos, 48 de ellos hospitalizados. La exconcursante de 'Supervivientes' busca a Miriam Alberico, hermana de una amiga suya, que viajaba en el vagón 1 en el Alvia dirección a Huelva.

La colaboradora de 'El tiempo justo', que hace frecuentemente el recorrido en tren de Sevilla a Madrid por trabajo, ha explicado que desde que ayer se produjo el terrible accidente a eso de las 19:40 horas no han conseguido contactar con esta joven. "Es la hermana de mi amiga, por favor, difundid", ha escrito la modelo, compartiendo una imagen reciente y la descripción de lo que llevaba en ese momento.

Nada más conocer la magnitud de la noticia y la petición de su amiga, la influencer de 35 años ha habilitado sus redes para ofrecer información útil a las víctimas y familiares como los teléfonos oficiales de contacto, puntos de información o lugares donde poder ir a donar sangre. Pero además de esto, Jessica Bueno ha hecho una petición de ayuda exclusiva dirigiéndose a sus seguidores.

La colaboradora de 'El tiempo justo' ha comenzado una difusión a contrarrelos para localizar a la hermana de su amiga, a Miriam Alberico. "No saben nada de ella. Tiene 27 años. Llevaba un pantalón de pana verde e iba en el Alvia 2384, dirección Huelva. Viajaba sola", es el mensaje que ha trasladado a su comunidad para ver si logran una respuesta rápida.

Al ver la respuesta y solidaridad de los vecinos de Adamuz tras el accidente ocurrido, la exconcursante de 'Supervivientes' ha recurrido a su familia virtual para dar con el paradero de la hermana de su amiga. Y, aunque ha recibido algunas respuestas que indican que podría estar en el Hospital Reina Sofía y ser una de las personas heridas, todavía no es algo que pueda confirmar.

"Si pueden por allí recopilar algo de información, os lo agradecería mucho", ha dejado colgado en sus redes la influencer a la espera de recibir noticias y ser esta una situación difícil para manejar psicológicamente. Hay mucha gente en la misma situación que ellos y entiende el colapso y que la información es vital para ellos durante estas horas de incertidumbre.