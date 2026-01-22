Este año, la Feria Internacional del Turismo se desarrolla en pleno duelo nacional por el grave accidente ferroviario en Adamuz

Este jueves 22 de enero, los reyes Felipe y Letizia han inaugurado la 46ª edición de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, en Madrid, una cita clave en el calendario anual de los soberanos que reúne a profesionales, autoridades y viajeros de todo el mundo para debatir, proyectar e impulsar el sector turístico.

Esta vez, la agenda oficial de Sus Majestades ha coincidido con los tres días de luto nacional decretado por el Gobierno hasta este jueves a raíz del grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ocurrió el pasado 18 de enero en el que fallecieron al menos 43 personas.

El impacto de la la catástrofe ferroviaria ha sido tal que operadores como Iryo y Renfe cancelaron actos previstos en FITUR, y ciudades como Jerez también suspendieron algunas actividades promocionales en señal de duelo y solidaridad con las víctimas.

Felipe VI y Letizia, que el pasado lunes regresaron a España tras asistir al funeral y homenaje en Atenas por el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia -hermana de la reina emérita Sofía y tía del rey-, incluyeron en su agenda la visita al lugar del accidente, así como encuentros con heridos, familiares y equipos de emergencia.

Es por ello que, en esta ocasión, la Feria del Turismo se desarrolla en un ambiente mucho más contenido de lo habitual.

En este sentido, Felipe VI y la reina Letizia, que han acudido de riguroso luto como muestra de respeto hacia las víctimas y las familias, han subrayado la importancia de continuar apoyando al sector turístico internacional, especialmente en un momento en el que las economías buscan estabilidad tras años de incertidumbre global. Hasta allí también se han desplazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los detalles de esta edición de Fitur

Las cancelaciones de las ferroviarias se unen a las acordadas para los actos públicos de otras empresas, como Iberia, Paradores o Amadeus, entre otras, además de los de entidades autonómicas y provinciales, aunque mantendrán su actividad y los encuentros con agentes del sector. También la alianza turística Exceltur, que agrupa a más de 30 de compañías del sector, canceló su foro bienal.

Este año, México es el país socio, con un espacio destacado para presentar sus regiones, atractivos naturales, tradiciones culturales y patrimonio histórico, incluyendo sus famosos Pueblos Mágicos y celebraciones emblemáticas como el Día de Muertos o el Carnaval de Veracruz.

La feria, que cuenta con más de 10.000 empresas participantes, 161 países y 967 expositores, se extenderá hasta el fin de semana para acoger tanto a profesionales como al público general, ofreciendo una plataforma única para explorar destinos, tendencias y oportunidades en el turismo internacional.

Los organizadores esperan unos 255.000 visitantes, que dejarán en Madrid unos 500 millones de euros, algo más del 2,5% que el año pasado.