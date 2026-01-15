Rocío Molina 15 ENE 2026 - 13:20h.

La andaluza y bailarina, que conocimos en 'Got Talent', no ha dudado en reaccionar a la última publicación que ha compartido Kiko Rivera

Irene Rosales toma una drástica decisión sobre Kiko Rivera tras salir a la luz la presunta discusión por su nueva novia, Lola García

Kiko Rivera está feliz y el motivo de ello es su novia Lola García. Desde que confirmase su relación en fin de año, el hijo de Isabel Pantoja no ha dejado de enseñar en sus redes sus continuas demostraciones amor, aunque la última publicación que ahora ha compartido está dirigida a su "otro gran amor". Una imagen que ha enternecido a la nueva ilusión del dj y a la que no ha dudado en reaccionar.

La relación del el exconcursante de 'GH VIP' y de 'Supervivientes' y la bailarina sevillana está avanzando a pasos agigantados, tal como reflejan sus redes y sus constantes muestras de cariño mutuo. Pero antes de la llegada de la joven a la vida del hermano de Isa Pantoja, este conoció a "su otro gran amor" que a día de hoy le sigue teniendo loco. Y no, esto no va por sus dos hijas Ana y Carlota que son su gran pasión, sino por otro pilar importante en su vida.

El otro gran amor de Kiko Rivera, que nada más llegar le conquistó, es su mascota Mambo, un perro que adoptó meses después de separarse de Irene Rosales y que también ha cautivado a su novia Lola García. El mejor ejemplo de ello es la reacción que esta ha tenido al ver la última foto que el dj ha compartido en sus redes y que se ha llenado de comentarios a los pocos segundos de publicarla.

En la imagen se puede ver a Kiko Rivera durmiendo abrazado a su perro Mambo que también duerme. Una estampa de lo más tierna en la que ha reparado su novia y que no ha dudado en comentar. La bailaora ha puesto dos corazones en esta fotografía y no es la primera vez que se derrite con la mascota de su chico. El propio hijo de Isabel Pantoja ya compartió anteriormente una instantánea de su chica junto a su fiel amigo. Una señal de que se entienden y que a la sevillana le gustan los perros.

La reacción de la bailarina que conocimos en 'Got Talent' es un detalle más que tiene hacia el exconcursante de 'GH VIP' y que muestra lo enamorada que está y que no duda en estar presente en el día a día del dj, valorando todo lo que le importa, aunque con Mambo 'compita' en amor.