Lorena Romera 29 OCT 2025 - 21:30h.

El finalista de 'GH VIP' ha posado junto a su novia, con la que lleva saliendo desde este verano

Luitingo está en una etapa en la que prefiere hacer oídos sordos a las críticas y comentarios de odio. Además, se mantiene alejado de polémicas. De ahí que ni siquiera se haya pronunciado sobre las palabras que le dedicó Jessica Bueno durante su participación en ‘Supervivientes All Stars’, donde rompió a llorar al recordar su ruptura. El cantante y finalista de ‘GH VIP’ ha rehecho su vida sentimental y está felizmente enamorado. Tanto, que no ha dudado en compartir una romántica foto junto a su novia.

Han pasado ocho meses desde que Jessica Bueno y Luitingo decidieron tomar caminos separados. Fue la modelo quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales. Lo hizo con una publicación en la que se mostraba llorando, destrozada, asimilando todavía que su historia de amor con el sevillano se había terminado. Fueron meses muy duros para ella. También para Luis, que se desahogaba con canciones y profundas reflexiones en redes.

Corría el mes de agosto cuando saltaba a los medios la noticia de que el compositor estaba de nuevo ilusionado. Y, aunque al principio se mostraba huidizo y esquivo, no tardó en rendirse a lo evidente y empezar a hacer participes a sus seguidores de su romance. “¿No voy a presumir con lo guapa que es?”, decía frente a los medios, a los que también señalaba: “A mí me da igual lo que haga Jessica”, cuando le preguntaban por la concursante de ’Supervivientes All Stars’ y sus declaraciones.

Ahora, el que fuera finalista de la última edición de ‘GH VIP’, que continúa en esta misma línea (incluso ha compuesto una canción dedicada a todos estos haters que cuestionan la estrecha relación que tiene con sus padres) ha compartido a través de su redes una romántica foto junto a su novia que acompaña con un corazón rojo. De la mano y paseando por la ciudad, Luitingo demuestra que continúa en su nube, viviendo su propia película romántica junto a esta joven cuya identidad sigue protegiendo.

Ella, con sus uñas rojas y una elegante falda que combina con unas sandalias de tacón, y él, en traje y con unos zapatos para la ocasión… rumbo a un destino desconocido. Y es que, cuando se trata de su pareja, pocos son los detalles que el artista comparte públicamente. Pero, aunque esta parcela de su vida la está manteniendo de puertas para dentro, sí que hace partícipes a sus incondicionales de pequeñas pinceladas en forma de esta instantánea para que sepan que está feliz, ilusionado, y que la vida le sonríe después de su batacazo con Jessica Bueno, con quien rompió tras un año de relación.