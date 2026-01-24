Marieta responde a sus seguidores y sorprende al desvelar en qué programa de Telecinco le gustaría participar

Equipo Outdoor 24 ENE 2026 - 11:13h.

Marieta Díaz y Suso Álvarez ya preparan su inminente boda y prueba de ellos son los muchos contenidos al respecto que la de Elche comparte en sus redes sociales. Marieta, que siempre ha sido muy activa en Instagram, ha aprovechado la cercanía que en los últimos tiempos mantiene con sus miles de seguidores para abrir una ronda de preguntas en la que los usuarios han preguntado (casi) de todo.

¿En qué programa de Telecinco participaría Marieta?

Marieta no dudaba ni un instante y respondía que escogería 'Bailando con las estrellas' porque, pese a que ama el formato de 'Supervivientes', se quedó con tan buen sabor de boca de su paso por Honduras que preferiría dejarlo así.

¿Cuál es su rutina semanal de ejercicio?

La alicantina confesaba tras esta pregunta que a ella eso de ir al gimnasio no le va demasiado, ella prefiere hacer actividades como el Pilates o el Barre (una disciplina fitness de bajo impacto que combina movimientos de ballet, pilates y yoga). Marieta intenta hacer deporte cuatro días a la semana y tiene un truco para ello: "Intenta hacer algo que disfrutes, así no sentirás pereza".

¿Qué hace en sus días tristes?

Marieta, como cualquier hijo de vecino, también tiene días de esos en los que no siente demasiada motivación y se nota de bajón. Para estos momentos Marieta sigue una rutina muy sencilla: "Hablo de lo que me ocurre con Suso o con mi familia, y también limpio mi casa mientras escucho música".

¿Cómo está tras su operación de cadera?

Hace ya casi dos años, Marieta se sometió a una operación que consistía en remodelar sus caderas. Uno de sus seguidores ha querido saber cómo se encuentra su cuerpo actualmente y la de Elche ha contestado con total sinceridad: "El resultado ha quedado perfecto a excepción de una marca morada que se me ha quedado en un lado a causa de un moretón que tuve por la inflamación, dicen que con el tiempo se me irá. El resultado en sí quedó perfecto, pero me dolió un montón".

¿Qué le dirías a la Marieta de hace cinco años y la de dentro de diez?

Marieta tenía clara la respuesta: "A la de hace cinco años le diría que disfrutase aún más de su abuela y de sus sobrinos, que nunca van a volver a ser así de pequeños. También que tuviese paciencia, que todo llega. A la de dentro de diez años le daría la enhorabuena porque la de hoy está trabajando mucho en todos los sentidos para sentirse orgullosa de la que será en diez años".