Miguel Salazar Madrid, 26 ENE 2026 - 17:15h.

Crece el malestar social en Minneapolis tras el asesinato de Alex Pretti, un enfermero al que atacaron los agentes del ICE con 10 disparos

Trump se replantea el ICE y los padres de Álex Pretti claman justicia y verdad al Gobierno en una carta

El asesinato de Alex Pretti, un enfermero que grababa a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una manifestación por las redadas migratorias en Minneapolis, ha generado de nuevo una oleada de indignación y protestas. Es el segundo asesinato en 17 días en el estado del Cinturón del Óxido, tras el de Renné God.

Los vídeos muestran cómo el hombre apenas estaba grabando a los agentes cuando, de un momento a otro, estos últimos se percatan de que porta un arma. Según hemos podido saber, el enfermero tenía licencia de armas por lo que no estaba realizando ningún acto delictivo. Pero la Administración Trumpo da otra versión y tilda de "terrorista" a Pretti. Según el periodista David Alandete, en el magnate estadounidense la preocupación sería "mayor de lo que parece".

¿Estaría reculando Trump?

Las oleadas de protestas están poniendo sobre la mesa el debate de los límites de la libertad de expresión en Estados Unidos. "Acaba de anunciar hace unos momentos que envían a Minneapolis al coordinador de su política fronteriza, alguien conocido por su mano dura pero que está versado en solucionar crisis de este tipo", comenta Alandete.

El mismo detalla en 'El tiempo justo' cuáles serían los próximos pasos que estaría dando el magnate estadounidense. "A mí me da que Trump está buscando una forma de dar marcha atrás sin decirlo, porque Trump nunca admite dar marcha atrás", opina como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, el líder del Ejecutivo estadounidense estaría enfrentándose a otro debate, el de la posesión de armas. "El propio Donald se ha beneficiado de los grupos que defienden la tenencia de armas. Estos gurpos defienden que la segunda enmienda de la Constitución te permiten ir armado donde sea", detalla el periodista.