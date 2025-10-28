Ana Carrillo 28 OCT 2025 - 17:28h.

Jeimy Báez, de 'GH DÚO', ha compartido una foto de su hijo en común con el exconcursante de 'Supervivientes' con un significativo detalle

La significativa reflexión de Yulen Pereira tras saber que su hijo no lleva su apellido: "Tengo que seguir, no es fácil"

Hace unas semanas, poco después del nacimiento de su hijo, Jeimy Báez confirmó a OUTDOOR que había decidido no ponerle a su bebé el apellido de Yulen Pereira y que iba a ser madre en solitario. Esa es la última información pública que había ofrecido la exconcursante de 'GH DÚO' acerca de la situación con el exparticipante de 'Supervivientes', del que había dicho en '¡De viernes!' meses antes del nacimiento de bebé que era el padre del criatura y que él lo sabía perfectamente.

Ha pasado un mes desde que la ex de Carlo Costanzia nos confirmase que iba a criar a su hijo sola y que el pequeño no llevaría el apellido del padre; unas declaraciones que se sumaron a las que dio en 'El tiempo justo' Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', que aseguró que el esgrimista tendría que reclamar una prueba de paternidad si quería ejercer sus derechos como padre.

Es por eso que llama la atención un detalle de la última foto que Jeimy ha compartido de su bebé. En ella se ven solo las piernas del niño porque la catalana ha decidido que no va a enseñar su rostro. En los calcetines del bebé, cuyo nombre no ha trascendido, se puede leer la palabra "dad", "papá" en inglés, acompañada por un corazón rojo.

Precisamente en ese story, con sus palabras, Jeimy centra la atención en esa prenda, pues les explica a sus seguidores que trata de que su hijo no lleve nunca zapatos, sino calcetines o al pie al aire porque sabe que es lo que recomiendan los expertos: "Family, sé que no se recomienda ponerle zapatitos al bebé. No lo hago apenas; de hecho, solo tiene dos pares. Para hacer la foto se los pongo y luego se los quito. ¡Gracias igualmente!".

La amiga de María Sánchez 'La Jerezana' y José María Almoguera ha hecho este comentario, al aparecer, para aclarar que no siempre le pone zapatos a su hijo ante la alerta de sus seguidores, que habían visto una foto previa de su hijo con unas zapatillas de deporte blancas que había subido ella también a sus stories.