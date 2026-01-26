Naomi Asensi cuenta la terrible experiencia que tuvo con un hombre de 40 años

Natalia Sette 26 ENE 2026 - 13:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña las conversaciones con un hombre de 40 años con el que estuvo quedando

Naomi Asensi comparte el diagnóstico de su problema de salud y explica el motivo por el que está en cuarentena

Naomi Asensi ha dejado a todos sus seguidores en ‘shock’ al contar su experiencia con un hombre de 40 años con el que estuvo quedando. Después de su ruptura con su último novio hace más de medio año, a la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no se la ha relacionado con nadie más. Ha sido ella misma la que ha sacado a la luz unas conversaciones con alguien a quién estaba conociendo.

Después de su última relación, la ganadora de ‘GH VIP’ dejó bien claro que quería disfrutar del tiempo sola y que no estaba preparada para otra relación. Desde entonces, la influencer no ha compartido nada relacionado con nuevas ilusiones, hasta ahora. Parece ser que hace unas semanas dejó de hablar con alguien, que aunque parecía que iba todo bien al principio, no fue así.

Las conversaciones las ha compartido a través de su perfil de Tiktok y mientras las enseña, va contando su experiencia con él. “Iba fuertísimo desde el día 1, aún no habíamos tenido ni la primera cita. Casi me creo el ‘love bombing’ pero yo soy perra vieja, tengo 30 tacos, no me la das”, ha comenzado diciendo.

Mientras lo cuenta, podemos ver mensajes como “si nos va bien como pareja organizamos Japón” o “tengo seguridad en ti y en mi, se que no tendría ningún problema contigo”. Aunque de primeras pueda parecer romántico, a Naomi había algo que no le terminaba de cuadrar. “Iba de comprensivo y comprometido y me hizo convertirme en lo que a los 20 odiaba. Cuando estuve mala, estuvo 100% aplicado”, continúa contando.

La influencer ha estado muy enferma las últimas semanas y este chico estuvo a su lado, apoyándola y cuidándola. Aunque se sintió apoyada, pronto empezó a ver ‘red flags’ en él, cosas que no estaba dispuesta a tolerar en una pareja. “Empezó a ser mucho ‘bla bla’ pero poca acción, creo que quería una cybernovia”, ha desvelado con sinceridad.

“En total tuvimos tres citas y de la nada empezó a hablar todo el santo día con un tono paternalista y condescendiente. Si le decía algo se ponía en modo víctima”, sigue contando mientras muestra los mensajes. A partir de este momento, vemos como el tono de la conversación cambia.

“Podría hundirte, verte es como ver una puerta abierta. No lo haría pero tengo claro como podría hacerlo contigo”, es uno de los mensajes que enseña Naomi. A partir de aquí, la creadora de contenido tuvo claro que con este hombre no quería nada y dejó de hablar con él. “Nunca más”, ha terminado diciendo haciendo referencia a estar con un hombre de 40 años.