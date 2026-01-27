Natalia Sette 27 ENE 2026 - 15:14h.

La presentadora hace una actualización sobre el ingreso hospitalario de su pequeña de 3 años

Lidia Torrent ha querido tranquilizar a todos sus seguidores tras los días de máxima preocupación por el estado de salud de su hija Elsa. Después de que Jaime Astrain comunicara el ingreso hospitalario de la pequeña y compartiera una profunda reflexión sobre la vida , ha sido la presentadora la que se ha pronunciado para actualizar cómo se encuentran tras este complicado momento.

La hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain, de tan solo tres años, ha permanecido varios días ingresada en el hospital, una situación que ha preocupado tanto a sus padres, como a los seguidores de estos, que no han parado de preguntar por la pequeña y mandarle mensajes de apoyo. Es por ello que, aunque manteniendo la intimidad que la situación requiere, Lidia ha querido contar cómo va todo.

Ha sido a través de sus redes sociales donde la influencer ha compartido la noticia más esperada. “Acabamos de llegar a casa”, ha escrito. La familia puede por fin abandonar el hospital donde llevan días y llevarse a Elsa a casa.

La presentadora no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo recibido durante estos días tan duros. “Gracias a todos por vuestros mensajes de preocupación y cariño”, ha puesto con sinceridad. Además, Lidia ha tenido unas palabras muy especiales para el personal sanitario que ha cuidado de su hija durante el ingreso. “Y gracias de corazón a todo el equipo médico del Gregorio Marañón”, ha añadido.

Este ingreso ha supuesto un auténtico golpe de realidad para la pareja, que siempre ha mostrado una imagen de familia unida y feliz. Tal y como explicó Jaime Astrain en su comunicado, estos días les han servido para frenar el ritmo y recordar que no hay nada más importante que la salud, y especialmente la de un hijo.

Aunque Lidia Torrent no ha dado más detalles sobre cómo se encuentra Elsa ni sobre el motivo de su hospitalización, el hecho de haber regresado a casa es, sin duda, la mejor de las noticias.