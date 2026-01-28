Anita Matamoros enseña, desesperada, lo que se ha encontrado al llegar a casa

Natalia Sette 28 ENE 2026 - 19:03h.

Anita Matamoros está acostumbrada a compartir su día a día con todos sus seguidores a través de sus redes sociales. Aunque siempre suele mostrarse positiva y con sentido del humor, esta vez no ha podido evitar enseñar su desesperación al llegar a casa y encontrarse una auténtica escena de caos absoluto.

La influencer ha publicado un ‘storie’ en Instagram en el que se aprecia el desastre que se ha encontrado nada más abrir la puerta. Su perro Romeo, la mascota que tiene junto a su chico, Jhonny Garso, ha vuelto a hacer de las suyas y Anita ha estallado. Mientras enseña lo que ha hecho su perro, pone una música de Justin Bieber para suavizar el momento.

“Musiquita de Justin para que no escuchéis lo peor de mí”, ha confesado en el video. Una manera irónica de dejar claro que la situación la superó por completo. En las imágenes se puede ver la entrada y el salón totalmente revueltos. Una planta completamente destrozada, la alfombra llena de tierra, papeles tirados y mordisqueados por el suelo y, para rematar, la guitarra de su novio tirada en mitad del salón.

“Romeo ha atacado de nuevo”, ha anunciado la creadora de contenido. No es la primera vez que su mascota hace travesuras en su casa. Esta vez ha ido mucho más allá y Anita ha optado por compartir la realidad de tener mascotas. Aunque adora a su perro, no siempre es todo perfecto.

Horas después, el enfado parecía habérsele pasado por completo. Esta misma mañana, Anita ha compartido un vídeo muy diferente en el que se puede ver a sus dos perros, Camilo y Romeo, jugando felices en la nieve tras la nevada que ha caído. Unas imágenes muy tiernas que demuestran que la influencer adora a sus mascotas a pesar de todo.

En el vídeo, ambos perros corren, juegan y se persiguen sobre el manto blanco. Con esta tierna estampa, Anita parece haber olvidado que la noche anterior su pequeño le había destrozado todo el salón.