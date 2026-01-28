Carlo Costanzia aclara la situación de su negocio frente a los rumores de cierre

Rocío Molina 28 ENE 2026 - 17:04h.

El novio de Alejandra Rubio rompe su silencio y explica qué hay de cierto en los rumores sobre el cierre de su barbería

Carlo Costanzia emite un comunicado y anuncia una importante decisión: "Tengo muchas ganas"

Compartir







Carlo Costanzia ha respondido tajante a los rumores que se han extendido en torno a su barbería. El negocio del novio de Alejandra Rubio, Brigante's, Barber and Tattoo está en el punto de mira después de que en los últimos días se haya reparado en que este ha estado varios días cerrado sin motivo aparente, tal como han apuntado vecinos de la zona a diferentes medios.

El ambicioso proyecto del hijo de Mar Flores y de Carlo Constancia abría sus puertas hace nueve meses en Puente Vallecas, antiguo barrio en el que vivía Carlo Costanzia antes de ser padre y de mudarse junto a Alejandra Rubio a su casa de Aravaca. El local reformado y con un puntito "canalla" ha sido su gran objetivo en el que ha dispuesto una zona dedicada a los servicios de peluquería y barbería, mientras la otra está dedicada a los tatuajes.

PUEDE INTERESARTE Carlo Costanzia comparte nuevas fotos junto a sus hermanos Pietro y Rocco y les manda un mensaje

El establecimiento que surge con la idea de ser una barbería diferente a otras y que motivó al actor y cantante porque él mismo confesaba que tenía "dificultad para encontrar un sitio" donde le cortaran bien el pelo y también le afeitaran ha pasado por procesos de selección de personal, las primeras reseñas de clientes y ahora también la duda de si no está funcionando y el estar varios días cerrado significa que no va a abrir más sus puertas.

PUEDE INTERESARTE Carlo Costanzia se pronuncia sobre su intención de comprarse una casa con Alejandra Rubio

Una situación que en los últimos días ha sonado más fuerte y que ha hecho que el propio Carlo Costanzia ahora aclare. El joven empresario ha sido rotundo con los periodistas de Europa Press que le han preguntado por esta situación. "No he cerrado nada. Hemos estado siete días fuera por vacaciones y ahora hemos vuelto, así que quien quiera reservar, encantado", ha dicho para zanjar el asunto.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Y, aunque sus redes sociales no cuentan con actividad desde el pasado 17 de diciembre, el hijo de Mar Flores no ha querido dejar pasar más tiempo para explicar la inactividad del local. En su caso, el comentado cierre de estos días se ha debido a un receso temporal y, no por problemas relacionados al funcionamiento habitual o a cuestiones de poco tirón entre los clientes.