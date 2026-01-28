Lidia González 28 ENE 2026 - 10:28h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ habla del suceso que ha vivido en el quirófano

Jennifer Lara ha dado un importante paso en su vida que llevaba mucho tiempo pensando y ha contado todo lo que ha sucedido en el proceso. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se somete a una operación de aumento de pecho y cuenta el incidente que ha vivido durante su intervención. La creadora cuenta todos los detalles de lo sucedido y se sincera al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que contar para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tenía que hacer frente a un día muy esperado para ella, a la vez que temido. A pesar de que su conversación el doctor ha hecho que esté algo más tranquila, lo cierto es que no ha dejado de repetir el gran miedo a no despertarse: “Tengo dos hijos”. Sin embargo, el suceso que ha vivido ha sido algo completamente diferente.

“¡Qué fuerte!”, asegura una vez se ha recuperado de la operación. Después de que todo pasara, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela todos los detalles del incidente que ha vivido. “Me lo ha contado el doctor”, admite la influencer al compartirlo con su hermano y su amigo.

