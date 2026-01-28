Lidia González 28 ENE 2026 - 13:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' estaría con un futbolista desde finales del año pasado

Mayka Rivera aclara su relación con Andrea Sabatini, tentador de Sandra en ‘LIDLT’ y participante de ‘GH DÚO’

La presentadora de ‘En todas las salsas’ ha querido poner sobre la mesa una importante información que ha llegado al programa respecto a la invitada de la semana pasada. Vai, Between my clothes, saca a la luz todos los detalles sobre el nuevo novio futbolista de Mayka Rivera. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!

En su visita anterior, en la que hablaba de su encuentro con Mario Casas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, se sinceraba sobre su situación personal y aseguraba que no estaba conociendo a nadie. “Contó que estaba soltera, pero me dicen que es mentira”, comienza explicando antes de contar toda la información.

“Llevan juntos desde finales del año pasado”, asegura la creadora de contenido. Además, la presentadora del programa desvela el destino que escogieron para hacer un viaje juntos. “Tienen una persona en común”, confiesa Vai.

Capítulo completo: Las pistas de Mayka Rivera sobre su nueva relación

Pero la información sobre la nueva relación de Mayka Rivera no se queda aquí y es que la propia influencer habría dado una importante pista sobre su nueva relación a través de sus redes sociales. La presentadora del programa explica de qué se trata y no duda en enseñárselo a los colaboradores, quienes han reaccionado en directo.

Mayka Rivera visitó el plató de ‘En todas las salsas’ hace tan solo unos días y aseguraba que no tenía pareja. Sin embargo, todo apunta a que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tendría ocupado, de nuevo el corazón, con un futbolista. ¡Dale al play y descubre todos los detalles en el programa, en Mediaset Infinity!