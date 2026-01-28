La vida actual y "casi monástica" de Iñaki Urdangarin en Vitoria: de su empresa de coaching a Ainhoa Armentia

El exmarido de la infanta Cristina lanza el próximo 12 de febrero sus memorias, 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes'

Iñaki Urdangarin realiza sus confesiones más íntimas en la publicación de sus memorias: "Durante muchos años mi vida fue contada por otros"

Años después de ser uno de los nombres más conocidos y polémicos de España, Iñaki Urdangarin ha encontrado en Vitoria un refugio donde construir una vida mucho más sosegada que la que marcó sus décadas vinculadas a la Corona, al deporte de élite y al estallido del Caso Nóos.

Ahora, el exmarido de la infanta Cristina ha decidido contar su historia de su puño y letra, publicando sus primeras memorias, que saldrán a la venta el próximo 12 de febrero. El exduque de Palma habla por primera vez de su sonado pasado, de su presente y de sus aspiraciones para el futuro.

Publicado bajo el título 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', el libro de Urdangarin no pretende ser una respuesta al clamor mediático ni una venganza. Según él mismo adelanta, se trata de "un relato personal de vivencias y de aprendizajes en las distintas etapas de mi vida", explica a través de la editorial Grijalbo.

La publicación aborda su infancia, su carrera como jugador de balonmano -incluida su medalla olímpica-, su entrada en la Casa Real tras su boda con Cristina de Borbón en 1997, y, sobre todo, su caída pública y el impacto de su condena, que le llevó a pasar cerca de 1.000 días en prisión.

Su vida en Vitoria y su empresa

Urdangarin ha estado especialmente volcado en la creación de su obra, y lo ha hecho desde Vitoria. Como él mismo admite en el libro, lejos del ruido mediático. Ha sido allí donde ha encontrado una vida que describe como "sencilla, casi monástica", ha revelado en una entrevista concedida a 'El País'.

Su día a día es como el de cualquier otro: se levanta temprano, practica deporte con regularidad -una costumbre heredada de sus años como atleta- y dedica buena parte de su jornada a su empresa Bevolutive, un proyecto de coaching personal, deportivo y profesional que lanzó tras su salida de prisión.

Inspirada en su propio viaje desde el éxito al abismo y de vuelta, Bevolutive trabaja con herramientas de liderazgo y resiliencia, y busca acompañar a quienes atraviesan momentos de cambio.

Pero además de su actividad profesional, el excuñado del rey Felipe ha recuperado algunos hábitos que se vio obligado a abandonar durante su estancia en la cárcel. "Me encanta la naturaleza y aquí caminas dos minutos y estás delante de un paisaje increíble. Hacer deporte, estar con los amigos... disfrutar de lo que durante mucho tiempo no pude hacer", cuenta al citado medio.

Su relación con Ainhoa Armentia

Una de las partes más comentadas de 'Todo lo vivido' es la que dedica a Ainhoa Armentia, su compañera sentimental y persona clave en su proceso de reconstrucción.

Se conocieron en 2021, trabajando juntos en un despacho de abogados en Vitoria, poco después de que Urdangarin obtuviera el tercer grado penitenciario. "Cerca de ella, el pasado ya no pesaba con tanta rotundidad", escribe en sus memorias. Para Urdangarin, tal y como reconoce, ella es "una parte esencial de mi presente, ojalá de mi futuro y de mi felicidad actual".

Las primeras imágenes públicas de ambos desataron un torrente mediático que él lamenta: "Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que fuera demasiado doloroso para todos", subraya.

Aunque la pareja ahora convive en Vitoria, ha trascendido que las obligaciones profesionales del exduque de Palma, especialmente los viajes frecuentes a Barcelona por negocios y la promoción del libro, han generado cierta tensión. Según ha afirmado el entorno de ambos a 'Vanitatis', "la distancia es física y empieza a pasar factura". "Están viviendo su primera gran crisis de pareja, pero harán lo posible por superarla", añade el entorno.

Además de hablar de su pareja, Urdangarin también dedica gran parte de su libro a sus hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene, y a su relación con la infanta Cristina, de quien se divorció oficialmente en enero de 2024 tras casi 26 años de matrimonio.