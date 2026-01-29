La cuñada de Justin Bieber se enfrenta a una condena de un año de cárcel tras un incidente ocurrido en un bar hace casi dos años

Alaia Baldwin, la hermana mayor de Hailey Bieber, se enfrenta a un año de prisión. La Fiscalía de Georgia, Estados Unidos, ha presentado formalmente cuatro cargos penales menores contra ella por un altercado ocurrido en febrero de 2024 en un club nocturno de Savannah.

Los cargos, presentados el pasado 26 de enero, incluyen dos agresiones, asalto y allanamiento de morada, todos considerados delitos menores según la ley del estado de Georgia.

Según los documentos judiciales y el informe policial, y tal y como ha recogido 'Us Weekly', el incidente tuvo lugar el 24 de febrero de 2024 en el Club Elan. Los fiscales han asegurado que la situación escaló cuando Alaia, de 33 años, fue invitada a abandonar un área exclusiva para empleados después de que el personal se percatara de una confrontación entre la cuñada de Justin Bieber y otra persona.

El informe detalla que Alaia pidió usar el baño de empleados -afirmando que necesitaba cambiarse un tampón- y la dejaron entrar, pero poco después, el personal le acusó de lanzar su tampón utilizado hacia una bartender, identificada como Haleigh Cauley.

De acuerdo a las informaciones, cuando los guardias de seguridad intentaron que abandonara el local, Alaia presuntamente se resistió, y la grabación de las cámaras de seguridad, según la fiscalía, muestra que agarró del pelo a uno de ellos y golpeó a otro mientras la llevaban fuera.

Ahora, después de más de un año sin avances en el caso, la acusación ha sido retomada y los cargos ya se han formalizado. La audiencia de imputación está fijada para el 23 de abril, y será cuando Alaia comparecerá ante el tribunal en Chatham County, Georgia.

Aunque todos los cargos son considerados delitos menores, la Fiscalía ha subrayado que la condena por estos delitos en Georgia puede implicar una pena de hasta 12 meses de prisión si se demuestra la culpabilidad en el juicio.

Quién es Alaia y su relación con Hailey Bieber

Alaia es la hija mayor del actor Stephen Baldwin, miembro de la famosa familia compuesta por sus hermanos Alec, Daniel y William Baldwin, y de Kennya Baldwin. Por ende, hermana mayor de Hailey.

Al igual que la modelo y empresaria, aunque en menor medida, ella también se ha dedicado al modelaje, trabajando con marcas como Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Asimismo, es embajadora de la Fundación de Endometriosis de Estados Unidos, enfermedad que la diagnosticaron a ella en 2016.

En el plano personal, Baldwin se casó con el productor Andrew Aronow en septiembre de 2017, dos años antes que su hermana menor, y en 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo en común,la pequeña Iris Elle. "Ella es absolutamente perfecta, todos estamos felices y saludables", escribió Alaia en su perfil de Instagram.

La relación entre las hermanas no ha sido especialmente cercana en los últimos años, y en redes sociales apenas han aparecido juntas. La última vez que se dejaron ver juntas fue en 2021, cuando Alaia publicó un 'post' junto a Hailey para felicitarla en su 25º cumpleaños.

"Lo más extraño de ti cumpliendo 25 es que... Has tenido 25 desde que tenías 5 años. Estoy tan orgullosa de ver la mujer en la que te has convertido. Ha sido increíble verte crecer. Verte convertirte en la tía perfecta. Te amamos más de lo que nunca sabrás y siempre seré tu hermana mayor. El más feliz de los cumpleaños para ti, mi pequeña neener", escribió junto a un carrusel de imágenes.