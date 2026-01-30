Natalia Sette 30 ENE 2026 - 15:30h.

La exconcursante de 'GH VIP' flipa con la cantidad de dinero que ha ganado en unas pocas horas

Marta Castro comparte su diagnóstico: qué es y síntomas de la lesión que sufre en el séptimo mes de embarazo

Marta Castro está viviendo una etapa de grandes cambios. Embarazada de siete meses de su segundo hijo junto a Rodri Fuertes, la exconcursante de ‘GH DÚO’ no solo está centrada en preparar la llegada de la bebé , sino también en hacer limpieza y reorganizar su vida. Lo que le ha llevado a tener una iniciativa con la que se ha embolsado 400€ en las últimas 24 horas.

La influencer ha publicado unos ‘stories’ en su perfil de Instagram contando la decisión que tomó al hacer limpieza profunda en su casa. “Me he dado cuenta haciendo limpieza que hay cosas que no me pongo desde hace más de un año”, ha comenzado diciendo. Estando ya en su tercer trimestre de embarazo , hay muchísimas cosas que no le sirven, y lejos de tirarlas a la basura, ha preferido darles una segunda vida.

“Prefiero darle una segunda oportunidad antes de que esté criando polvo en el armario”, ha explicado sincera. Es por ello que ha decidido poner a la venta ropa, complementos y objetos personales a través de una conocida plataforma de compraventa de segunda mano, Vinted. “Sé que hay cosas que van a volar como el secador de Dyson o algunos vestiditos, todo en perfecto estado”, decía justo de publicarlos.

Lo que no se esperaba era la gran acogida que iban a tener todos sus productos. En apenas 24 horas, Marta ha conseguido ganar cerca de 400 euros. “Estoy flipando, sabía que iba a ser un súper éxito el secador de Dyson pero he vendido un montón de cosas”, reconocía sorprendida.

Entre los artículos que han volado se encuentran prendas de marcas de lujo, además del famoso secador, varios vestidos en perfecto estado y hasta elementos de decoración como cuadros.

El éxito fue tal que la aplicación llegó a saturarse durante unas horas. “Se ha colapsado y me escribíais y me decíais que no se podía comprar. Ahora ya está fenomenal”, aclaraba Marta a sus seguidores, agradeciendo el interés y la rapidez con la que se agotaron muchos de los productos.

La creadora de contenido asegura que esta limpieza es solo el principio, pues es una época de muchos cambios en su vida y pretende poner a la venta más cosas. “Va a haber cambios en nuestra vida y voy a sacar todavía más cosas”, ha anunciado. De hecho, ya tiene claro el siguiente paso: “Tengo que sacar todo lo de Hugo ya sabiendo que lo que viene es una niña”.

Actualmente, Marta aún tiene publicados numerosos artículos: desde un bolso de viaje de una marca de lujo, botas, vestidos y una raqueta de pádel, hasta una mesita auxiliar y más objetos decorativos. Si logra vender todo lo que le queda en su perfil, podría sumar otros 846 euros adicionales.