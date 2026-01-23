Logo de telecincotelecinco
Marta Castro, embarazada de siete meses, explica por qué ha tenido que ir dos veces en un día al centro de salud
Marta Castro, exconcursante de 'GH VIP'. INSTAGRAM
Marta Castro ha tenido que acudir dos veces en un mismo centro de salud. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha querido compartir con sus seguidores todo lo que le ha ido ocurriendo durante estos siete meses de embarazo. Tras hablar abiertamente de la lesión que sufre, se sincera sobre el motivo que la ha llevado al médico. 

Desde que anunció que iba a ser mamá junto a Rodri Fuertes, su pareja desde hace más de dos años, la influencer ha contado cada paso que ha dado durante las 28 semanas que lleva embarazada. Esta vez no iba a ser menos y es que Marta ha tenido que acudir dos veces al centro de salud por algo muy importante

“Es la segunda vez que venimos al centro de salud porque me tengo que poner la vacuna del Rh”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido. La vacuna del Rh es una inyección de anticuerpos administrada a embarazadas con sangre Rh negativo. El objetivo es prevenir que el sistema inmune de la madre ataque los glóbulos rojos del feto. 

La vacuna se administra a las 28 semanas, justo de las que está Marta Castro. En un principio, la exmujer de Fonsi Nieto cuenta que pensaba que debía comprar la inyección, pues con Hugo, su primer hijo, tuvo que hacerlo. No obstante, al llamar para informarse le explicaron que hoy en día ya no es así. Por tanto, ha ido al centro médico para que le receten la inyección.

Esa fue la visita de la tarde, la de la mañana tuvo otro objetivo diferente. “Esta mañana me han puesto la de la tos ferina”, ha contado a través de sus ‘stories’ de Instagram. Esta inyección por su parte, sirve para proteger al recién nacido en sus primeros meses, ya que la madre transfiere anticuerpos al bebé, y es necesaria en cada embarazo.

A las dos visitas ha ido muy bien acompañada, y es que su chico a estado al lado de ella en todo en momento. En el video que sube a sus redes sociales contando lo ocurrido, se ve como Rodri está por detras haciendo el tonto, intentando contantemente hacerla reír, y sin duda lo consigue. La pareja está más unida que nunca y deseando ver la cara de su pequeña bebé cuánto antes.

