Lidia González 31 ENE 2026 - 09:29h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ explica si ha dado un peso más en su relación con Gerard Arias

La reacción de Maica Benedicto al enterarse de que Gerard se habría liado con Gabriella

Maica Benedicto está de actualidad por los rumores que circulan respecto a su relación con un exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ debido a su más que evidente complicidad. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ visita el plató de ‘En todas las salsas’ y desvela si ha tenido ganas de besar a Gerard Arias. Después de todo lo que se ha dicho sobre ellos, la protagonista de la noticia llega al videopodcast para hablar claro sobre su relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha explicado todos los detalles sobre su relación con el de Tomelloso y, a pesar de que han asegurado que no están juntos, explica si han dado un paso más en algún momento. “Nos queremos muchísimo”, confiesa la influencer. Además, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ habla claro de la conversación que ha mantenido con él respecto al punto en el que se encuentra su relación.

Maica Benedicto no solo ha hecho frente a todo lo que se ha contado sobre su relación con Gerard Arias y a despejar todas las dudas al respecto. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ descubre todos los conflictos que sucedieron en su fiesta de cumpleaños y destapa todos los secretos que no se saben. Además, reacciona al enterarse de que el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ podría haberse besado con Gabriella Hahlingag. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, en Mediaset Infinity!