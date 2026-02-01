Lidia González 01 FEB 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ actualiza su estado de salud después de haber estado ingresada en el hospital

Maica Benedicto ingresa en el hospital: última hora sobre lo ocurrido

Compartir







Maica Benedicto ha sufrido un percance de salud sobre el que ha querido explicarse y compartirlo con todos sus seguidores. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ aclara el motivo real de su ingreso hospitalario y cuenta cómo ha afrontado esta situación durante su visita a ‘En todas las salsas’. La creadora de contenido se sincera por completo y aclara todas las dudas. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo en Mediaset Infinity!

La influencer se sienta en el plató del videopodcast después de haber tenido un momento muy complicado y ha respondido a todas las preguntas de los colaboradores del programa. “Qué mal lo he pasado, llevo tres días sin comer”, asegura visiblemente afectada. La creadora de contenido, que ha reaccionado al beso que se habría dado Gerard Arias con Gabriella Hahlingag, advierte sobre el problema que continúa teniendo: “Si tengo que abandonar la sala, perdonadme”.

Programa completo: Maica Benedicto actualiza su estado de salud

Después de contar todos los detalles sobre el ingreso hospitalario que ha tenido y el motivo por el que ha estado en esta situación, Maica Benedicto actualiza su estado de salud. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, explica cómo se encuentra y, además, confiesa todos los detalles sobre su relación de Gerard Arias. ¡Descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’!