La relación actual de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y el papel del rey Felipe en su divorcio

El próximo 12 de febrero, el exduque de Palma lanza sus memorias, 'Todo lo vivido', en las que promete contar por primera vez su verdad

La vida actual y "casi monástica" de Iñaki Urdangarin en Vitoria: de su empresa de coaching a Ainhoa Armentia

El próximo 12 de febrero, Iñaki Urdangarin rompe su silencio con la publicación de sus memorias, en las que aborda sin ambages los detalles más desconocidos de su matrimonio con la infanta Cristina, el desgaste provocado por el caso Nóos, su divorcio y, por primera vez, la intervención directa de la Casa Real en su vida personal.

En 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', el exduque de Palma promete contar por primera vez su verdad. Sin embargo, ya se han hecho públicos algunos relatos de la obra, e incluso el propio exjugador de balonmano, en plena promoción, ha concedido varias entrevistas para revelar algunos momentos clave de su vida cuando aún formaba parte de la institución.

El divorcio y su entrada en prisión

"Siempre estaré agradecido a Cristina por todo, por cómo sostuvo a nuestra familia y por cómo estuvo a mi lado", sostiene a la revista '¡Hola!'. Tal y como explica, uno de los motivos de su ruptura fue que "la llama se fue apagando". "Nos habíamos convertido en dos buenos amigos unidos por nuestros cuatro maravillosos hijos". Y sitúa el origen en el impacto judicial y mediático del caso Nóos. "El infierno que vivimos, lo que sufrimos, acabó con nuestra vida de pareja", se lamenta.

Urdangarin se convirtió el 18 de junio de 2018 en el primer familiar del rey Felipe en ingresar en prisión tras un proceso judicial que se alargó 12 años y que concluyó con una pena de cinco años y diez de condena. En total, estuvo 949 días en la cárcel. En marzo de 2022 cuando obtuvo el tercer grado, y así, la libertad condicional. No fue hasta abril de 2024 cuando completó su condena.

Tras su salida de prisión, el distanciamiento entre la infanta y Urdangarin era más que evidente. "Cuando salí vi que todo el mundo tenía su vida, que es normal. Sólo quedaba mi hija Irene, y yo sin encontrar mi sitio todavía. Me sentía un visitante ocasional", manifiesta a la cabecera rosa.

El excuñado de Felipe VI admite que existieron conversaciones sobre el futuro de la relación, pero reconoce que no fueron suficientes. "Habíamos hablado de nuestra relación, pero faltaban conversaciones para saber cómo nos sentíamos cada uno y tomar las mejores decisiones". Ese momento nunca llegó, porque las imágenes difundidas junto a Ainhoa Armentia, su actual pareja, "lo dinamitaron todo". "No hubo tiempo", revela.

Aquel escándalo fue, sin duda, el punto de no retorno. "Podríamos haberlo solucionado de otra forma, pero tuvo que ser bajo el foco mediático. No estoy orgulloso de ese episodio. Fue demasiado doloroso para todos. Pedí perdón y hubo un perdón, como digo en el libro. Luego continuamos hablando y vimos que el divorcio era la mejor opción", señala.

La relación actual entre Iñaki Urdangarin, la infanta Cristina y la familia real

Ahora, Urdangarin declara a la revista cómo es su relación actual con la infanta. "Nos tenemos un gran afecto, nos preocupamos el uno por el otro e intentamos apoyarnos no sólo como padres, sino como amigos. Es una persona a quien quiero y respeto y una parte importantísima de mi vida".

También tiene buenas palabras para los miembros de la familia real, quienes son, para él, "personas a las que quiero y que estarán ahí siempre. Les deseo lo mejor. Nos felicitamos los cumpleaños, las fiestas y hablamos de vez en cuando para contarnos cómo estamos", desvela.

El papel del rey Felipe en su divorcio

Aunque eso no significa que en el pasado su relación con los Borbón fuera idílica. Tal y como se observa en el adelanto de la entrevista con Jordi Évole, que se emite este domingo por la noche, el exdeportista olímpico indica que durante su etapa en Washington, entre 2009 y 2013, recibió la visita de Fernando Almansa, entonces jefe de la Casa del Rey, para pedirle que se divorciara de Cristina.

Según su versión, ambos se negaron. Dos días más tarde, afirma, recibió una llamada del entonces príncipe Felipe con la misma petición. "Iñaki, creemos que es mejor que te divorcies de Doña Cristina", le espetó, de acuerdo a la versión de Urdangarin, un momento que, para él, fue "un espaldadazo personal". La reina Sofía también se habría desplazado hasta Estados Unidos con la misma intención.

No será hasta el próximo 12 de febrero cuando la editorial Grijalbo publique su autobiografía, con la que no busca "justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles- y compartirlo con honestidad", escribe el exyerno del emérito Juan Carlos entre las páginas del libro.