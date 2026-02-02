Renfe asegura que la movilidad está garantizada por tren o con los 150 autobuses habilitados para los usuarios afectados

Al menos 50 operarios buscan más errores en las infraestructuras de Rodalies: "Son las imágenes de una dejadez"

Complicada mañana de lunes para los usuarios de Rodalies, en Cataluña. Renfe asegura que hay normalidad en el servicio, aunque una decena de tramos siguen sin estar operativos, mientras este servicio lo cubren autobuses por carretera. Miles de usuarios tienen que salir con tiempo y prepararse para otra jornada complicada en los trenes de Cercanía catalanes. El periodista Ricard Martin, informa desde la estación de Sants, en Barcelona.

El Govern había previsto que este lunes se recuperaría el servicio previo al accidente de tren de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, pero no ha sido así y 11 tramos de Rodalies y Regionales pondrán a disposición de los viajeros un servicio alternativo por carretera.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha vuelto a pedir disculpas a los viajeros que ven afectada su movilidad y ha evitado dar fechas de cuándo se recuperará la normalidad. Sobre la movilidad, la empresa pública ha prometido que está garantizada, por tren o con los 150 autobuses habilitados; y que Adif y Renfe siguen trabajando de forma conjunta para ir recuperando progresivamente los diferentes tramos afectados en la red.

Renfe y Adif han trabajado todo el fin de semana para intentar recuperar cuanto antes la totalidad del servicio, y ha dicho que se han realizado más de 400 inspecciones y que se están llevando a cabo 31 obras de emergencia.

Este lunes se recupera la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona), mientras persisten una decena de tramos cortados en otras líneas.

Las líneas de Rodalies que funcionan y las que permanecen afectadas: autobuses alternativos

Las actuaciones de emergencia de estos días habrá servicio alternativo de bus en la R1 entre Blanes y Maçanet Massanes; en la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central, y entre Terrassa Nord y Manresa; y en la R8 entre Martorell y Mollet Sant Fost, según ha informado Renfe.

También en la RL4 entre Cervera y Manresa; en la R13 entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 entre Vinaixa y Reus; en la R15 entre Reus y Riba-roja d’Ebre; y en la RT1 entre Reus y La Plana Picamoixons.

Además, hay dos servicios cortados por obras previas a la crisis de movilidad: R3 entre Fabra i Puig de Barcelona y Puigcerdà, y la R7 por las obras programadas en Montcada Bifurcació. Adif aún está trabajando en 31 puntos de la red ferroviaria de Cataluña para llevar a cabo reparaciones de urgencia, esencialmente en trincheras y taludes.

Son actuaciones que han resultado de las más de 400 inspecciones llevadas a cabo en las últimas dos semanas en diferentes líneas, especialmente los tramos próximos a la costa (Barcelona-Vilanova-Sant Vicenç de Calders o Barcelona-Mataró-Maçanet) y los que discurren por zonas con mayor presencia de trincheras o taludes (La Garriga-Vic-Puigcerdà, Barcelona-Tarragona-Móra la Nova-Flix, Barcelona-Girona-Figueres o Castellsbibal-Mollet).

A los cortes en la red ferroviaria se suma el de la AP-7, con todos los carriles en sentido sur cortados en un tramo de Martorell (Barcelona) y sin una fecha clara de reapertura. Por este motivo, este lunes seguirán levantadas las barreras de la C-32 en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur.