Lorena Romera 02 FEB 2026 - 09:00h.

La ex de Kiko Rivera ha presumido del precioso detalle de Guillermo, que ha conseguido emocionarla

Irene Rosales no ha podido evitar emocionarse con el regalo que le ha hecho Guillermo, su novio. La pareja lleva saliendo más de tres meses. Tiempo que para ellos ha sido más que suficiente para declararse públicamente lo mucho que se quieren y dedicarse todo tipo de demostraciones de amor. Esta última del empresario, ha pillado a la sevillana, de 34 años, fuera de juego.

La que fuera mujer de Kiko Rivera -cuya separación se hizo pública a finales de agosto tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común- acaba de regresar del que ha sido uno de los viajes de su vida. La que fuera concursante de 'GH DÚO' junto a, precisamente, el hijo de Isabel Pantoja ha estado unos días en París con sus dos niñas, Ana y Carlota, de 10 y 7 años, y su pareja.

Una escapada con parada en Disneyland Paris que los ha convertido en las personas más felices del mundo. "La magia vive en mí", escribía la creadora de contenido en un post en el que compartía una galería de fotos que no dejaban lugar a dudas de que esta experiencia ha sido todo un sueño realidad para ella.

Ahora, tras haber vivido juntos todo esto, Guillermo ha sorprendido a su chica con un regalo que le ha dejado sin palabras. Un ramo de rosas de color rosa que simbolizan la ternura, el cariño y la admiración, y que ha significado mucho para la sevillana.

Muy emocionada, la que fuera concursante de 'GH DÚO' no ha podido evitar presumir de este detalle de su pareja publicando un storie con unas románticas palabras que demuestran el punto en el que están. "Hay flores que se sienten como abrazos, besos, amor... Y tenerte cerca. Te quiero", ha escrito Irene Rosales junto a esta imagen, gritando a los cuatro vientos lo muy enamorada que está de Guillermo y lo mucho que le ha sorprendido con este regalo tan especial.