Claudia Martínez se encuentra viviendo una de las experiencias más intensas de su vida fuera de España junto a María Aguilar. Las influencers se han embarcado en un viaje juntas por el Sudeste Asiático, recorriendo todos los rincones de Lombok y Bali. Sin embargo, no todo ha sido felicidad en el paraíso. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores un momento de vulnerabilidad extrema que le ha hecho romper a llorar. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido ha revelado el durísimo motivo por el que no ha podido contener las lágrimas.

Lo que parecía ser un día tranquilo de playa y desconexión se ha transformado en una auténtica pesadilla emocional para la catalana. Claudia Martínez, que está pasando unos días alejada de Mario González tras su reconciliación, ha contado que ha presenciado una escena que la ha dejado profundamente conmovida.

Un perro al que le faltaba una pata estaba siendo atacado por otros dos. "Bueno, pues la llorera que me he pegado... He visto a un perrito sin una patita y otros dos molestándole", confesaba en su perfil, visiblemente afectada por la situación.

La impotencia ha aparecido cuando a pesar de su instinto por ayudar al animal, la novia de Mario González ha admitido que recibió serias advertencias para no intervenir en la pelea, ya que la situación podría haber acabado muy mal. Y por si fuera poco, la angustia de exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aumentó al ver que los dos perros agresores regresaban poco después al lugar, "Luego he visto que los otros dos han vuelto, o sea espero que no le haya pasado nada malo", explicaba temiendo por la situación del perro herido.

Además, la influencer ha querido recalcar la dureza del abandono animal que se vive en la zona, algo que le despierta una sensibilidad extrema. Ha confesado que ver a los perros viviendo "solitos en la playa", en la oscuridad y lejos de la protección de las ciudades, es algo que no puede soportar. "Es lo único que no me gusta de aquí, no sabéis lo mal que lo paso, me parte el corazón", añadía con total sinceridad

Esta faceta de Claudia Martínez muestra su empatía hacia la situación de los animales, y es que, aún estando viviendo una aventura idílica en el sudeste asiático, no puede evitar preocuparse por la realidad que la rodea.