Rocío Molina 04 FEB 2026 - 11:58h.

Melyssa Pinto ha sufrido un accidente de tráfico y su novio Mario Casas ha estado ahí para ayudarla y acudir a su rescate. La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido una de las protagonistas de la portada de la revista 'Diez Minutos' al mostrar el percance que sufrió como consecuencia de la nevada caída sobre la ciudad de Madrid. Una situación de excepción que les ha hecho aparecer juntos, tal como muestra la publicación con su foto, pese a que ellos tratan de llevar su relación con máxima discreción.

Aunque todo quedó finalmente en una anécdota, tal como expone la revista 'Diez Minutos', la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se llevó un buen susto y este queda reflejado en su cara, tal como se puede ver en la foto en la que aparece junto a su novio Mario Casas después de que este acudiera en su ayuda.

Según cuenta la revista, el mal tiempo vivido en la capital hace justo una semana hizo que la catalana, de 34 años, perdiese el control de su vehículo y este terminase con la parte delantera destrozada por un choque. Ofreciendo material gráfico del estado en el que quedó el coche y del nerviosismo evidente de Melyssa Pinto reflejado en su cara, la influencer no dudó en llamar por teléfono a su novio Mario Casas y este se presentó de inmediato en el lugar de los hechos con su vehículo 4x4, tal como explica la publicación.

Pese a que la exconcursante de 'Supervivientes' no ha hecho mención a este suceso en sus redes y publicó el día de la nevada en Madrid un carrete de varias fotos en su perfil oficial de Instagram disfrutando del espectáculo blanco, la creadora de contenido también vivió la cara amarga y peligro de la nieve en la carretera.

Afortunadamente, Melyssa Pinto no sufrió ningún daño aunque para corroborar que estaba todo bien el intérprete acompañó a su chica a un centro médico cercano una vez que la grúa se hizo cargo del coche, tal como cuenta la revista 'Diez Minutos'.

Pasado el susto inicial y a la salida del médico, la pareja aprovechó este encuentro inesperado para dar un paseo por las calles de la capital, según relata la publicación, demostrando el buen momento que viven a punto de cumplir su primer año de relación y sin miedo ya a dejarse ver en público. Algo que cada vez es más constante tras los últimos gestos y pasos que ha dado el actor.