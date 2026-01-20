Noemí Salazar pide ayuda urgente: “Me está suponiendo un problema”

Natalia Sette 20 ENE 2026 - 18:31h.

La exconcursante de 'GH VIP' pide ayuda urgente a todos sus seguidores tras encontrarse con una situación inesperada

Noemí Salazar aparece en sus ‘stories’ un día para pedir ayuda urgente a sus seguidores. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se muestra siempre feliz y positiva a través de sus redes sociales pero esta vez no ha podido ser. La influencer, preocupada por lo que le está pasando, pide la colaboración de su comunidad.

A la hija de Raquel Salazar , actual concursante de ‘GH DÚO’, le han suplantado la identidad. Lo que menos se esperaba la influencer era levantarse hoy y ver que habían creado una cuenta con su mismo nombre, queriéndose pasar por ella. Sin saber muy bien cómo actuar, ha pedido la ayuda de todos sus fans.

“Os pido por favor a todos los que tenéis tiempo denunciar esta cuenta, me está robando todos los vídeos de Tik Tok”, ha comenzado diciendo junto a la captura de pantalla donde enseña el usuario. En la imagen se ve una cuenta de Youtube llamada ‘NoSa Media’ que se ha dedicado a coger todos sus tiktoks y subirlos a los shorts de la aplicación de videos.

Esto no solo es ilegal, sino que le está suponiendo problemas a Noemí con sus propias cuentas. “Esto me está suponiendo tener problemas con mi canal, ya que da lugar a confusión”, ha explicado en tono de preocupación. Al fin y al cabo la influencer vive de subir contenido a sus redes sociales y si estas se ven afectadas, su trabajo también.

Con todo esto, la reina del brillo en ‘Los Gipsy Kings’ ha pedido un favor a sus fans, que siempre están para ella cuando los necesita. “Si podéis denunciar os lo agradecería!! Gracias!!”, ha terminado diciendo. Desde que apareció en el programa que le dio la fama, la influencer ha creado una comunidad muy bonita a su alrededor que está siempre a su lado.