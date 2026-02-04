El suegro de Brooklyn Beckham se ha sincerado sobre la situación, dando su opinión sobre uno de los dramas familiares más mediáticos del panorama internacional

La familia Beckham reaparece más unida que nunca, y sin Brooklyn, para apoyar a Victoria en plena crisis

La disputa entre Brooklyn Beckham, su esposa Nicola Peltz y la familia Beckham continúa generando todo tipo de titulares, y en medio de la polémica, Nelson Peltz, padre de la actriz, ha hablado por primera vez sobre el conflicto familiar, rompiendo así el silencio sobre la crisis que lleva años gestándose.

El empresario multimillonario se ha sincerado durante una sesión de preguntas y respuestas en el evento 'WSJ Invest Live' celebrado en West Palm Beach el pasado martes, 3 de febrero, dejando clara su postura de apoyo hacia su hija y su yerno y su opinión sobre la guerra familiar.

Durante el acto, el empresario ha asegurado que no era el "lugar adecuado" para discutir sobre el conflicto: "Mi hija y los Beckham son otra historia y eso no es tema para tratar aquí hoy". Pero sí ha querido mostrar su respaldo a la pareja, afirmando que "mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos".

Peltz también ha revelado el consejo que ha dado a su hija y a Brooklyn para hacer frente a la polémica: "Les he aconsejado que se mantengan alejados de la prensa. ¿De qué ha servido?", ha bromeado, dando por zanjado así el asunto.

El conflicto entre los Beckham

Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado en la relación entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham. El conflicto alcanzó el punto más álgido el pasado mes de enero, cuando Brooklyn publicó un extenso comunicado en redes sociales en el que acusó directamente a sus padres de interferir en su relación con Nicola e intentar sabotear su romance incluso antes de su boda, celebrada en 2022.

En ese mismo mensaje, Brooklyn afirmó que durante años había sentido que su familia intentaba controlar la narrativa pública sobre su vida personal, y manifestó que no deseaba reconciliarse con sus padres ya que, por primera vez, estaba tomando sus propias decisiones.

El conflicto no solo ha generado una ruptura entre Brooklyn y sus padres, sino que también ha provocado un claro posicionamiento entre los distintos miembros de la familia Beckham. Los hermanos del joven han mostrado su firme defensa a David y Victoria acudiendo juntos a actos públicos y escribiendo mensajes de apoyo en las redes sociales, reflejando que, en medio del caos, su prioridad todavía son sus padres.

Pese a que la disputa entre los Beckham y los Peltz se ha convertido en uno de los dramas familiares más mediáticos del panorama internacional, por ahora David y Victoria Beckham han optado por no responder directamente a las acusaciones públicas de su hijo.

Los últimos detalles que trascendieron sobre las medidas que estaba barajando el popular matrimonio para tratar el escándalo era que la diseñadora de moda estaba preparando una carta legal, conocida como "cease and desist", dirigida a Brooklyn, en un intento de impedir que su primogénito siga haciendo públicos ciertos desencuentros familiares que podrían considerarse difamatorios o dañinos para su reputación personal y profesional.