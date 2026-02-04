Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras su última publicación

Rocío Molina 04 FEB 2026 - 13:42h.

La ganadora de 'GH' ha relatado a través de sus redes el episodio de salud que le ha preocupado y la solución que ha adoptado para reponerse

Sofía Suescun, criticada por profesionales por su "peligrosa" recomendación tras realizarse un tratamiento en casa

Sofía Suescun ha desatado las alarmas entre sus seguidores al compartir un preocupante episodio de salud que ha publicado en sus redes. La ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha confesado sentirse completamente descolocada al contar lo que le ha ocurrido y describirlo como algo repentino y "rarísimo".

La influencer de 29 años ha compartido una historia en su perfil oficial de Instagram de lo que le ha sucedido de manera repentina. "Lo que me acaba de pasar es rarísimo y me he asustado mucho", ha admitido Sofía Suescun acerca de lo que ha vivido cuando se encontraba en su casa junto a su novio Kiko Jiménez. El relato que ha hecho la de Pamplona ha mostrado que esta no estaba haciendo nada en especial y, de hecho, aunque suele tener mucha actividad en su día a día, justamente era un momento en el que estaba tranquila y relajada en el sofá.

Según ha explicado Sofía Suescun esta se encontraba editando unos vídeos cuando de pronto ha comenzado a ponerse muy mal y ha sentido una debilidad física que le ha dado miedo. "Me ha dado una arcada que me ha faltado poquísimo para vomitar", ha contado, obligándose a detener lo que estaba haciendo. Acto seguido la ganadora de 'Gran Hermano' se ha comprobado la tensión y se ha alarmado del resultado obtenido.

"La tengo por los suelos", ha manifestado, reflejando los valores que le han salido: "91/59", una tensión que se encuentra en el límite y que puede ser considerada hipotensión (dado que lo normal es 90/60 mmHg). Y, aunque el valor presentado en sí no tiene por qué ser preocupante, sí que lo han sido los síntomas que la hija de Maite Galdeano ha sentido y que podía haberle provocado un desmayo o caída en el peor de los casos.

Sin embargo, Kiko Jiménez ha acudido en su auxilio y todo ha quedado en un susto. Tal como ha contado la creadora de contenido al conocer que su malestar repentino se debía a una preocupante bajada de tensión, esta ha tomado medidas. El estar excesivamente relajada, no haber bebido suficiente agua o necesitar nutrientes podrían ser los factores que a ella le han influido, pero se ha recuperado tras tomarse un plato de comida que le ha preparado Kiko Jiménez.

Para esta ocasión en concreto, el novio de Sofía Suescun, que tiene muy buena mano en la cocina, ha hecho un plato de legumbres (garbanzos) y le ha echado una sal que compró. Con esto ha logrado una recuperación de la influencer. "Parece que ya se ha estabilizado la tensión. Creo que estaba demasiado relajada", ha contado pensando en el motivo y dando gracias a sus seguidores por los mensajes de cariño y preocupación recibidos.