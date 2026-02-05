Natalia Sette 05 FEB 2026 - 17:45h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cuenta cómo se tomó que su chico estuviera conociendo a otra a la misma vez que a ella

Bea Retamal anuncia su nuevo proyecto profesional como cantante

Bea Retamal ha hablado por fin abiertamente sobre los inicios de su relación con Pablo Miranda, su nuevo novio , y cuenta cómo reaccionó al saber que su novio quedaba con otra al principio de su noviazgo. La ganadora de ‘Gran Hermano 17’ anunció hace algunas semanas que tras cuatro años soltera, había conocido a alguien y estaba de nuevo ilusionada. Sin embargo, los inicios del romance fue algo turbulento.

Poco después de que la exconcursante de ‘Supervivientes’ anunciara su nueva relación, salieron unos rumores de posible infidelidad por parte de él al inicio del noviazgo. Según Iris Tortosa, expretendienta de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Pablo quedaba con ella mientras estaba conociendo a Bea. De hecho, dos días antes de que la exnovia de Rodri Fuertes hiciera pública su nueva relación, su novio estaba con Iris.

Hasta ahora, la influencer se había mantenido al margen, disfrutando de su incipiente amor sin entrar en polémicas. Sin embargo, ha creído oportuno pronunciarse ahora sobre el tema a través de un ‘post’ de Instagram.

“Hubo un punto de inflexión”, ha comenzado diciendo ella. Bea explica que cuando ella y Pablo comenzaron a conocerse, él estaba con otra chica y ella se enteró. “Yo estaba en su casa, en otro momento de mi vida la casa hubiera estado hecha cenizas pero la vida me ha dado paciencia”, explica con sinceridad.

Si por algo es conocida Bea Retamal, es por su carácter explosivo. En otro momento, al enterarse de la “infidelidad”, le hubiera cantado las cuarenta a su chico. No obstante, tras cuatro años soltera y mucha madurez, la creadora de contenido decidió tomárselo con tranquilidad y reflexionar sobre la situación.

“Estábamos los dos solteros y cada uno tenía su ganado”, ha dicho. Aunque admite que le dio “un ataque de ansiedad” y que tuvo que llamar a una amiga para que la calmara, pronto llegó a la conclusión de que no era todavía pareja oficial y que él podía estar con la que quisiese, aunque le molestase.

A partir de ese momento, Pablo se dió cuenta que con a que realmente quería estar era con Bea y ella afirma que si no hubiera habido ese “punto de inflexión” no estarían hoy en día tan bien como están. Tras estas explicaciones, ambos se deshacen en halagos y admiten que actualmente tienen una relación idílica basada en la confianza y en la comunicación.