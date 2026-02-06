Francisco de Borbón emite un comunicado en el que niega "cualquier vinculación con actividades ilícitas"

El primo lejano del rey Felipe fue detenido el pasado 3 de febrero por su presunta vinculación en una trama de narcotráfico

Detenido Francisco de Borbón en la causa del exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados en su casa

La detención de Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla, el pasado martes ha situado de nuevo a un miembro de la familia Borbón en el centro de la polémica. Ahora, tras su puesta en libertad bajo fianza, el primo lejano del rey Felipe ha emitido un comunicado en el que da su versión de los hechos y niega "cualquier vinculación con actividades ilícitas".

Ha sido este viernes, 6 de febrero, y ante la repercusión mediática del caso, cuando los abogados de Francisco de Borbón han publicado una misiva en la que defienden su inocencia y piden prudencia.

En el texto, subrayan que la investigación se encuentra en una fase inicial y niegan que exista una imputación formal. "La investigación en curso es de carácter estrictamente preliminar y, en modo alguno, comporta la existencia de cargos, imputaciones formales, conclusiones ni determinaciones definitivas de ningún tipo", señala el escrito.

El comunicado

La defensa destaca también la actitud del investigado ante las autoridades judiciales, dejando claro que "Francisco de Borbón ha prestado plena y absoluta colaboración con las autoridades competentes, aportando toda la información de la que dispone con el fin de facilitar el adecuado esclarecimiento de los hechos". Asimismo, aseveran que dicha colaboración se ha producido "desde el máximo respeto al marco legal vigente".

Es por ello que han negado de forma tajante cualquier implicación del hermano de Olivia de Borbón en actividades delictivas. "Francisco de Borbón niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario", se desgrana.

Además, puntualizan la naturaleza de la empresa irlandesa con la que se le ha relacionado, aclarando que ET Finntech no operaba como compañía de criptomonedas. Según indican, se trataba de "una empresa de desarrollo de software y no de criptomoneda" y subrayan que no contaba ni pretendía contar con licencias para operar en sectores regulados. "Sin dicha autorización, ninguna empresa puede funcionar en ese ámbito regulado, ya que no existe una base legal ni práctica para hacerlo", concluye el texto.

La investigación

El arresto se produjo en el marco de la macroinvestigación que la Audiencia Nacional desarrolla desde 2024 sobre una presunta red de narcotráfico y blanqueo de capitales, una causa en la que figura como principal investigado Óscar Sánchez Gil, exinspector jefe de la UDEF, a quien se le intervinieron más de 20 millones de euros ocultos en su vivienda.

Según trascendió, estaría vinculado a ET Finetch Europe, una empresa con sede en Irlanda relacionada con el sector tecnológico y, presuntamente, con operaciones vinculadas a criptomonedas.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge le permitió la libertad bajo fianza el pasado 4 de febrero, eso sí, le ha prohibido salir de España hasta nuevo aviso.

Además, ha instado al investigado a que preste una fianza de 50.000 euros, obligándole a comparecer semanalmente en el Juzgado y retirándole el pasaporte.

Mientras la investigación sigue su curso en la Audiencia Nacional, el entorno de Francisco de Borbón insiste en su presunción de inocencia y en la necesidad de esperar a que el proceso judicial avance antes de extraer conclusiones.