Muere a los 21 años la modelo Cristina Pérez Galcenco, hija del exfutbolista del Sporting de Gijón Nacho Pérez

Conmoción y luto en el mundo de la moda española tras conocerse la muerte dela modelo asturiana Cristina Pérez Galcenco. La joven fallecía a los 21 años este pasado jueves 5 de febrero. La modelo fue encontrada sin vida en su domicilio de Caleta de Vélez, en la provincia de Málaga, donde residía, según informan medios asturianos. Los mismos han señalado que no habría signos de violencia en lo conocido hasta ahora y que se habla de muerte natural como primera referencia.

Cristina Pérez Galcenco nació en Lugones, Asturias, y desde muy joven mostró talento para el modelaje. Con apenas 14 años comenzó a desfilar en la Pasarela Campoamor, un evento ovetense que combina moda y música y en el que se convirtió en una de las figuras más queridas. Era hija del futbolista y antiguo portero del Sporting Nacho Pérez y la moldava Tatiana Galcenco.

Reacciones a la muerte de Cristina Pérez Galcenco

Nada más conocerse la muerte de la joven de 21 años, el sector de la moda ha rendido homenaje a la joven publicando imágenes y cartas de despedida en la que recuerdan con cariño a Cristina Pérez Galcenco.

Los primeros en comunicar el triste fallecimiento de la joven ha sido la organización Pasarela Campoamor que publicaba la triste noticia en sus redes sociales. La noticia llegaba con una imagen y un vídeo de la joven modelo desfilando en una pasarela que estaban acompañados de un emoji con una paloma.

El que también se despedía de la joven era el peluquero Manuel Mon. A través de una extensa publicación acompañada de imágenes junto a la joven y de fotografías en las que se podía ver a la modelo trabajando para diferentes sesiones de fotografía, el profesional lamentaba la muerte de Cristina Pérez Galcenco.

"Hoy despedimos con enorme tristeza a una persona muy especial para nosotros. Ayer nos dejó, demasiado pronto, una luz joven y llena de sensibilidad que formó parte de nuestra historia. Más allá de su talento frente a la cámara y sobre la pasarela, recordaremos su dulzura, su profesionalidad y la forma tan auténtica en la que daba vida a cada pieza. Su presencia no solo aportaba belleza al trabajo, sino también humanidad, respeto y una energía muy especial que se quedará para siempre en nuestro recuerdo", escribía Manuel Mon.

Justo después, el peluquero mandaba todo su cariño y todo su apoyo a la familia de la modelo: "Gracias por tu entrega, tu confianza y todo lo que compartiste con nosotros. Ha sido un honor crear contigo. Acompañamos con cariño a su familia, amistades y a todas las personas que hoy sienten esta pérdida. Descansa en paz".

Por su parte, la fotógrafa Xana de Jesús también rendía homenaje en sus redes sociales a la modelo fallecida.

"No tengo palabras para esta triste noticia, sólo decirles a sus padres Tatiana Galcenco y Nacho Perez y a la familia que una estrella brilla eternamente en nuestros corazones y que les doy mi más sentido pésame en un dolor tan grande. Nunca olvidaré tus palabras Cris fuiste y serás siempre un referente y un ejemplo a seguir tanto en tu carrera de modelo como de persona. Fui muy afortunada de conocerte y trabajar contigo. Qué injusta es la vida", publicaba la fotógrafa Xana de Jesús.