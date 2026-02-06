Equipo Outdoor 06 FEB 2026 - 16:14h.

La expareja de Kiko Rivera, ha abierto su corazón en las historias de su perfil de Instagram para compartir una carta llena de nostalgia, amor y dolor dirigida a la persona más importante de su vida

Irene Rosales, expareja de Kiko Rivera, ha abierto su corazón en las historias de su perfil de Instagram para compartir una carta llena de nostalgia, amor y dolor dirigida a la persona más importante de su vida, su madre, Mayte Vázquez.

Han pasado seis años desde que Mayte falleció, pero para Irene el tiempo no ha hecho desaparecer el vacío. La sevillana ha confesado con total sinceridad: "Hay días en los que no me hago a la idea de que no estés". Con mucha sensibilidad ha dedicado unas palabras que son el fiel reflejo de un duelo difícil de gestionar y, sobre todo, de mostrar hacia fuera.

La carta comienza con una confesión que ha llegado al corazón de sus seguidores: "No sé muy bien cómo empezar sin que duela, porque incluso nombrarte duele". La exconcursante de 'GH DÚO' admite que, a pesar de los años transcurridos, sigue habiendo días en los que se siente perdida, echando de menos ese "lugar seguro" que solo su madre le daba.

Irene Rosales ha querido recalcar que es en los momentos cotidianos donde la ausencia se hace más presente: "En todos esos momentos en los que antes estabas tú. Eras mi hogar, mi refugio", ha escrito con honestidad, definiendo perfectamente el vínculo que las unía, y el momento por el que está pasando.

Uno de los puntos más conmovedores del mensaje es el arrepentimiento por el tiempo que creyó tener por delante. La creadora de contenido lamenta no haberle dicho más veces lo mucho que la quería, confiando siempre en que el mañana exista. "Daría lo que fuera por tener solo un momento más contigo. Solo uno. Para escucharte, abrazarte y sentir que todo está bien", ha escrito apenada.

A pesar de la soledad que siente y de saber que no va a recibir una respuesta física tras este escrito, la influencer asegura sentir la compañía de su madre de forma espiritual, algo que incluso logra darle paz en sus peores días: "Sigue conmigo de otra manera". Pero no todo es tristeza, la carta de la que fuera concursante de 'GH DÚO' es también una promesa de superación. Ha asegurando que, aunque el camino cuesta, ella sigue adelante por las dos, manteniéndola siempre viva en su recuerdo. "Quiero que sepas que sigo adelante, como puedo, como me sale... Que todo lo bueno que hay en mí lleva algo tuyo".

Irene Rosales finaliza este homenaje con un "Te echo de menos cada día", unas palabras que han conmocionado a sus seguidores y que nos han permitido ver la faceta más vulnerable y nostálgica de la colaboradora.