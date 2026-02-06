Ivana Icardi anuncia su inminente paso por quirófano: “Quiero mejorar 360º”

Natalia Sette 06 FEB 2026 - 12:22h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DUO' desvela que se someterá a varios operaciones para mejorar ciertas partes de su cuerpo

Ivana Icardi pide ayuda por el comportamiento de su hija en común con Hugo Sierra

Ivana Icardi ha vuelto a mostrarse tan sincera como acostumbra con su comunidad. Después de compartir recientemente un tratamiento facial con el que buscaba verse mejor y dedicarse tiempo para ella, la exconcursante de ‘GH DÚO’ ha dado un paso más y ha anunciado su inminente paso por quirófano. A través de sus redes sociales, la argentina ha explicado que está a punto de someterse a una remodelación 360º.

No es la primera vez que la expareja de Hugo Sierra pasa por quirófano para mejorar algo de su físico. “Después de mucho tiempo me he decidido. Me voy a hacer una remodelación 360º”, ha comenzado diciendo Ivana, bastante convencida del paso que va a dar. La influencer ha querido explicar con todo detalle qué la ha llevado a tomar esta decisión y qué quiere conseguir exactamente con esta operación.

Ivana reconoce que su estilo de vida ha influido mucho en cómo se siente físicamente. “A mí me gusta mucho comer y no soy deportista de alto rendimiento, me rindo fácilmente”, ha confesado sin tapujos. Esto la ha llevado a tener partes de su cuerpo con las que no se siente nada cómoda.

En concreto, la hermana de Mauro Icardi ha señalado una zona que siempre le ha generado complejo. “Hay una parte de mi cuerpo que es muy voluminosa y se me acumula toda la grasa, son los flancos, no se me van nunca”, ha explicado. A esto se suma otro factor importante: la maternidad. “Se me combina con que después de ser mamá, toda la grasa se me fue a la espalda”, ha añadido.

Con esta intervención, Ivana busca un resultado muy concreto. “Voy a conseguir quedarme más estilizada y que no se me vea todo el volumen en la parte de arriba”, ha asegurado ilusionada. Según ha explicado, el procedimiento incluirá tecnología láser. “El láser consigue derretir la grasa y sacarla para que la piel quede bien pegada al músculo y quedaré definida”, ha detallado.

La influencer también ha hablado de otra zona del cuerpo que quiere mejorar. “Con respecto a los glúteos, volumen hay, pero el peso, cuando no lo trabajas, pues cae”, ha comentado. Es por ello que también se va a retocar los glúteos cuando pase por quirófano.

Ivana siente que este es el momento ideal para hacerlo. “Estoy en el momento perfecto para recuperarme y en verano no tener ningún tipo de preocupación”, ha explicado. “Este año va a ser mi año, quiero mejorar 360º. Estoy trabajando mente, cuerpo y espíritu para sacar la mejor versión de mí misma”, ha terminado diciendo.