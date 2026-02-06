Marta Castro, embarazada de siete meses, recibe una inesperada noticia en el ginecólogo

Natalia Sette 06 FEB 2026 - 13:23h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' cuenta cómo fue su última visita al ginecólogo

Marta Castro, embarazada de siete meses, explica por qué ha tenido que ir dos veces en un día al centro de salud

Compartir







Marta Castro continúa compartiendo con total transparencia cada paso de su embarazo junto a Rodri Fuertes. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, que ya se encuentra en su séptimo mes de gestación, ha vuelto a actualizar a sus seguidores al compartir una inesperada noticia tras acudir a una nueva cita con el ginecólogo.

A través de sus redes sociales, la influencer ha querido contar cómo fue este último control tras explicar cúal es la lesión que tiene relacionada con el embarazo “Ayer fuimos a ver a la bebé, está todo fenomenal”, ha comenzado diciendo muy feliz. Sin embargo, esta ecografía no fue como ella esperaba. La futura mamá confesaba que no pudieron ver la carita de la pequeña.

“No le pudimos ver la cara porque ya está colocada, está mirando para atrás”, explicaba con naturalidad. Lejos de preocuparse ni preocupar a sus seguidores, Marta ha tranquilizado a todos asegurando que ya le pasó en su primer embarazado con Hugo, el hijo en común con Fonsi Nieto. “Con el primer embarazo me pasó lo mismo, ahora a esperar”, ha terminado concluyendo.

La creadora de contenido, que ya es madre de Hugo, que ya tiene cinco años, vive este segundo embarazo con más calma, aunque no por ello con menos ilusión. Cada visita al ginecólogo sigue siendo un momento especial, incluso cuando no puede ver la carita de su bebé. Para ella, lo verdaderamente importante es que todo esté saliendo bien.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Este control llega después de semanas en las que Marta ha hablado abiertamente de su estado físico, del cansancio propio del embarazo y de cómo se está cuidando para llegar en las mejores condiciones al final de la gestación. Ahora, con la bebé ya colocada y el parto cada vez más cerca, la influencer es consciente de que empieza la cuenta atrás.