Miles de personas afectadas por la borrasca Leonardo en Andalucía, una de ellas Tamara, hermana de Michu, quien veía cómo se inundaba todo a su alrededor. No dudó en poner a salvo el coche que pertenecía a su hermana y que forma parte de la herencia. El coche ha quedado destrozado por culpa del temporal.

'El tiempo justo' ha hablado con Tamara, hermana de Michu, sobre el coche de su hermana que ha rescatado del temporal: “Me he jugado la vida por el coche de Gloria Camila y José Ortega Cano, no se podía entrar, estaba prohibido. Lo que pasa es que yo he entrado y lo he sacado. El agua me llegaba hasta las rodillas, aparte, hacía mucho viento, estaba lloviendo”.

Tamara, hermana de Michu: "Gloria no se ha puesto en contacto conmigo, ella esperará que yo lo haga, pero es que ella también puede hacerlo"

Pero a Tamara lo que más le enfada es la despreocupación por parte de la familia de Ortega Cano: “Ellos lo saben, saben que existe todo eso: el coche, la moto, la casa, todo, y ellos no han hecho nada por nada de eso. Gloria no se ha puesto en contacto conmigo, ella esperará que yo lo haga, pero es que ella también puede hacerlo”.

Además, explica por qué ella tiene las llaves del coche si supuestamente es de Ortega Cano y Gloria Camila: “Tengo las llaves del coche porque cuando fallece mi hermana yo estoy dentro en la casa, y entonces la Guardia Civil me deja en la mesa todo: llaves del coche y la documentación, y yo cojo y guardo todo”.