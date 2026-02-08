8 pasos para cambiar la nómina de banco sin errores ni retrasos en los cobros

Un trámite sencillo si sabes cómo hacerlo

Cambiar la cuenta en la que recibes tu nómina puede parecer un trámite sencillo: abres una nueva cuenta y listo. Sin embargo, si no sigues una serie de pasos claros, puede retrasarse el cobro, que haya confusiones en tu empresa o incluso se sufran errores en las domiciliaciones de tus pagos habituales. Para evitarlo, te explicamos cómo hacerlo paso a paso y con garantías.

1. Decide dónde quieres recibir tu nómina

Antes de cualquier trámite, elige el banco al que quieres trasladar tu nómina, revisando en profundidad sus condiciones. Muchos bancos ofrecen cuentas nómina con ventajas como sin comisiones de mantenimiento, servicios adicionales o incluso incentivos económicos por domiciliar ingresos. Por ejemplo, algunos bancos españoles ofrecen hasta 450€ por domiciliar tu nómina, pero suelen exigir permanencia durante un año o más para mantener la bonificación.

Por este motivo, investigar y comparar las condiciones, como las tasas, comisiones y servicios asociados, te permitirá seleccionar la opción que mejor se adapta a tus necesidades. Evita fijarte solo en el incentivo económico, y analiza comisiones, condiciones de mantenimiento y beneficios a largo plazo.

2. Abre la cuenta donde vas a recibir tu salario

Para poder domiciliar tu nómina, primero debes tener una cuenta operativa en tu nueva entidad. Revisa que esté activa y que tengas el número de IBAN correctamente registrado, ya sea a través de la app, la banca online o un documento físico del banco. Este paso es esencial porque será el número que facilites a tu empleador para que cambie la domiciliación de tu nómina sin errores.

3. Verifica que no haya compromisos de permanencia

Antes de cerrar tu antigua cuenta o mover tu nómina, comprueba si tienes alguna cláusula de permanencia u obligación contractual con tu banco anterior por haber domiciliado allí tu nómina (especialmente si accediste a promociones o bonificaciones). Si existe algún compromiso de este tipo, cancelar la domiciliación antes de tiempo podría conllevar penalizaciones o la devolución parcial de bonificaciones ya concedidas.

4. Solicita el cambio formalmente a tu empresa

El paso clave para evitar retrasos o errores en tus cobros es comunicar al departamento de Recursos Humanos de tu empresa el nuevo número de cuenta donde quieres que te ingresen la nómina. En muchos casos, puedes hacerlo a través del portal interno de empleados, enviando un formulario o una comunicación oficial con tu nuevo IBAN. Algunos bancos incluso generan un documento oficial desde su banca online que puedes facilitar directamente a tu empleador para acelerar el proceso.

5. Aprovecha los servicios de traslado de cuenta bancaria

Desde 2019, la legislación obliga a los bancos en España a facilitar un servicio de traslado de cuenta bancaria gratuito, que simplifica el proceso para el cliente. Este servicio está diseñado para que el propio banco gestione el traslado de domiciliaciones de ingresos y recibos desde tu cuenta antigua a la nueva sin que tengas que repetir cada trámite. En general, cuando solicitas este traslado, el banco puede encargarse de trasladar tus ingresos y nómina, gestionar las domiciliaciones de recibos, transferir órdenes periódicas y cancelar la cuenta antigua si así lo deseas.

6. Cambia las domiciliaciones de tus recibos periódicos

Además de la nómina, muchas personas tienen recibos domiciliados (luz, agua, teléfono o seguros) que siguen cargándose en la cuenta anterior. Para evitar devoluciones o errores, es recomendable que revises todos tus recibos y solicites su cambio a la nueva cuenta con el tiempo suficiente (idealmente con al menos un mes de antelación).

Haz una lista de servicios domiciliados y comunica el nuevo IBAN a cada proveedor, o bien usa el servicio ofrecido por algunos bancos para que ellos mismos notifiquen a los emisores.

7. Espera el plazo de formalización y revisa el primer pago

Los cambios no siempre son instantáneos. Aunque la normativa establece que los bancos deben completar el traslado en un plazo máximo de 13 días hábiles desde la solicitud, la realidad es que puede tardar algo más dependiendo de las entidades y de cuándo se tramita dentro del ciclo de nóminas. Por ello, planea tu solicitud con tiempo. Si presentas el cambio justo antes de la fecha de pago, es posible que la próxima nómina aún caiga en tu cuenta antigua. Revisa con tu empresa cuándo se procesan las nóminas para que el cambio no afecte a tu cobro.

8. Cierra la antigua cuenta solo cuando todo esté confirmado

No cierres tu cuenta antigua hasta que hayas verificado que el nuevo banco está recibiendo la nómina correctamente y que todos tus recibos y domiciliaciones han sido trasladados sin errores. Esto evita sorpresas como cargos inesperados o devoluciones.

Cambiar la nómina de banco no tiene por qué ser una fuente de errores ni de ingresos retrasados. Con una planificación cuidadosa, comunicación clara con tu empleador y apoyo de los servicios de traslado que ofrecen los bancos, puedes hacer que el proceso sea rápido, seguro y sin interrupciones en tus ingresos mensuales.