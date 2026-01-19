Lidia González 19 ENE 2026 - 12:01h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ explican el significativo aspecto de los ojos de Río y Cala, a pesar de que ellos los tienen marrones

Patri Pérez y Lester Duque han mostrado, en exclusiva, la cara de su hija Cala un mes después de su nacimiento para compartir este momento tan especial con sus seguidores. A raíz de esto, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han querido explicar un aspecto muy llamativo y, por ello, aclaran el motivo por el que sus hijos tienen los ojos azules. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido está dispuesta a responder a todas las preguntas relacionadas con su maternidad y, por ello, además de actualizar el estado de su desgarro de segundo grado, ha desvelado una gran incógnita. A pesar de que ellos tienen los ojos marrones, sus dos hijos han salido con los ojos azules, algo que les ha llamado mucho la atención.

Al enseñar la cara de su bebé, uno de los primeros halagos del influencer hacia Cala ha sido referido a este aspecto: “Mira qué ojazos tiene”. A pesar de que esto pudiera parecer un detalle sorprendente, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ tienen clara la verdadera razón por la que esto sucede: “A lo mejor los hijos de Río no le salen con los ojos claros”.

A pesar de que ambos están muy felices por el momento que están viviendo por su recién estrenada paternidad, lo cierto es que los influencers están afrontando algunos episodios algo complicados. Patri Pérez y Lester Duque hablan de los celos de su hijo Río con Cala, quien “no entiende” todo lo que está sucediendo a su alrededor. Los que fueran concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ explican cómo están gestionando esta situación que viven y cómo se sienten al respecto.

Patri Pérez y Lester Duque vuelven una semana más a mtmad, a través de ‘Renaciendo’, para presumir de su hija recién nacida y mostrar su cara, en exclusiva. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ no han podido evitar deshacerse en halagos hacia ella y contar cómo han sido las primeras semanas junta su pequeña. Además, los creadores de contenido resuelven algunas incógnitas y desvelan si van a exponer a su hija en redes sociales. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para su canal de mtmad, 'Renaciendo'!