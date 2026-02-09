Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 19:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado en qué trabaja y cómo se encuentra su corazón a nivel sentimental

Sale a la luz el mensaje de Álvaro García, ex de Gloria Camila, a Manuel Cortés: "Es para proponerle algo"

Compartir







Rocío Flores ha acudido al plató de 'El tiempo justo' para recordar junto a Joaquín Prat a su abuelo materno, el boxeador Pedro Carrasco, pues hoy hace 25 años que murió; pero la exconcursante de 'Supervivientes' no ha tenido problema en hablar de su vida actual y en pronunciarse también sobre la situación de su tía, Gloria Camila, con Manuel Cortés y Álvaro García.

Rocío ha explicado que se ha instalado temporalmente en casa de su tía en Madrid para estar a su lado, ya que sabe que no lo está pasando nada bien por su situación con el hijo de Raquel Bollo y el cantante de 'Persona Vitamina': "Ayer estuvimos en el hospital. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, perdiendo la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería".

Pero Rocío Flores ha aclarado que su residencia habitual está en Málaga y que a Madrid viene puntualmente a trabajar en televisión o en proyectos relacionados con su faceta como personaje público. Ha revelado también que tiene un trabajo fuera de la televisión con el que está encantada: "Trabajo en una empresa de maquillaje y cosmética, la verdad es que estoy muy contenta, ha evolucionado mucho mi vida".

"¿Pareja sí o no? ¿Sigues con este chico?", le ha preguntado entonces Joaquín Prat, haciendo referencia a Manuel Bedmar. "Todo está bien", ha respondido la joven. Hace tan solo un mes, en las redes sociales se dispararon los rumores de ruptura entre ellos, aunque ninguno de los dos quiso confirmarlo ni desmentirlo.

"¿Todo está bien sola o acompañada?", ha insistido el presentador; pero Rocío Flores no ha querido contestar y ha dejado en el aire si continúa su relación con el joven con el que llevaría, en caso de seguir juntos, una década.